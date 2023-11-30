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「嘉市3大市政目標」藍綠立委參選人都納政見 唯這項不同調

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市藍營立委參選人張秀華議員（左）綠營拚連任的立委王美惠（右）競爭激烈。記者魯永明／攝影
嘉市藍營立委參選人張秀華議員（左）綠營拚連任的立委王美惠（右）競爭激烈。記者魯永明／攝影

嘉義市長黃敏惠4連任，得票數創新高，改寫地方自治史紀錄，黃提出鐵路高架化近50億元配合款，中央全額負擔；建火車站到高鐵太保站之間輕軌；爭取中央補助總圖書館預算等三大市政目標，總統參選人侯友宜、立委張秀華都納入政見，允諾當選兌現；拚連任綠營立委王美惠也納入政見，但對鐵路高架配合款表示，會持續爭取降低鐵路高架化地方配合款，爭取中央提高補助比例。

政壇人士說，嘉市民主聖地，候選人個人條件重於政黨屬性，黃敏惠選舉可以吸納綠營選票，讓藍綠參選人都不敢輕忽，都要爭取黃敏惠支持者選票，參選人張秀華對黃敏惠跟緊緊，將三大市政納入政見，王美惠也是，只是王因民進黨中央執政，對鐵路高架配合款未附和，要求中央全額負擔。

鐵道局發包施工的6標鐵路高架及新建車站工程，預定2026完工，由於水上鄉列車調度場工程未發包，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13 億元，市府負擔增加9億多元，總負擔額48.2億元，市府已支付16億多元，明年又要付7億元。

黃敏惠與多位議員在議會向中央喊話，要求兌現承諾全額負擔近50億元配合款，總統參選人只有侯友宜承諾當選全額負擔，她籲請市民要團結，如同去年市長選舉，展現民意，要求中央兌現承諾。

張秀華參選政見明確表明，嘉市區鐵路高架化，中央兌現承諾全額負擔。王美惠說，完成建設地方，持續爭取降低鐵路高架化地方配合款，爭取中央提高補助比例。解決交通困境，爭取新建停車場。

另針對輕軌、總圖書館兩大市政目標，張秀華也納入政見，允諾當選爭取中央補助兌現；王美惠也說，爭取興建輕軌建設、完善嘉義交通網絡，將高鐵與台鐵串連成路網，嘉義高鐵站至市中心輕軌交通，提供更便捷的大眾運輸。完善教育環境，爭取嘉市圖書總館興建，提升嘉市文教環境品質，爭取經費改善各級學校設施設備，營造優良成長學習環境。

2024選舉 2024立委選舉

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