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俞大㵢駐美…藍委批布局草率 綠委稱先求穩

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢出任駐美代表，遺缺由外交部政務次長李淳出任。國民黨立委陳以信昨天表示，俞大㵢過去缺少對美工作經驗，外交部布局草率，陣前換將，對我外交工作有負面衝擊。民進黨立委羅致政認為，這段時間要穩住台美關係，從求穩的角度來看，俞對政治的掌握，絕對沒有問題。

陳以信表示，美國跟歐洲是我方最重要的對外關係，現在一次連換兩人，緊要關頭陣前換將，對我國外交工作是有負面衝擊。

陳以信指出，俞大㵢過去並未實際參與對美事務，此人事布局看得出來相當急就章，外交部顯然這次是相當倉促做出人選決定。俞大㵢也才剛去駐歐盟兼駐比利時，過去駐歐盟代表一再換人，從蔡明彥返國後，再換陳立國，之後又換了俞大㵢，現在又要換李淳，使我方對外工作無法有持續性推展，短期內連換三名代表，不利對歐工作，這樣的人事布局草率，重擊台美關係、台歐關係還有對外布局。

羅致政說，從俞大㵢跟李淳的層級來看，兩人都是很適當的特任官，現在對美關係就是求穩，所以不會有太大問題。俞大㵢曾任外交部常次，對政治的掌握，絕對沒有問題，現在對美關係就是求穩，從俞大㵢過去在外交部的歷練，再加上經常在立法院代表部長答詢，是相當穩健的外交官。

羅致政也說，李淳是現任外交部政次，背景是經貿專家，對於推動與歐盟的經貿關係，應該會有很大的幫助。俞大㵢今年九月才派任駐歐盟兼比利時代表，上任至今僅約三個月，羅致政說，那也是沒辦法的事情，因為蕭美琴回來參選副總統，是很突然又倉促的決定，不在原先的預期當中，否則就不會有這樣的布局。

俞大㵢 外交部 羅致政 陳以信 台美關係 蕭美琴 蔡明彥

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