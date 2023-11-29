12月口罩令？黴漿菌感染掀熱議 羅一鈞打臉假訊息
近期黴漿菌感染在兩岸掀起熱議之際，社群軟體、網路流傳「十二月一日起8大場所強制戴口罩」的錯誤資訊，疾管署副署長羅一鈞表示，此為網路流傳的錯誤訊息，現在並沒有這樣的規定，流傳的訊息是錯誤引用疫情期間的資訊。
羅一鈞表示，網路流傳內容為2020年新冠疫情期間防疫措施，為過時資訊，與現行措施不符；依據該署今年8月15日起實施之戴口罩規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構之室內空間，其餘則有建議戴口罩之情境或由民眾自主決定戴口罩，請民眾勿上當誤信，亦請勿轉傳與散布。
疾管署重申，有關防疫相關政策、規範等資訊應以該署公布為主，並可至該署官網查詢 ( https://www.cdc.gov.tw/ )，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另提醒民眾，收到來路不明防疫訊息須多加留意、查證，切勿轉傳散播。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 整理包／2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言