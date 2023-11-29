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12月口罩令？黴漿菌感染掀熱議 羅一鈞打臉假訊息

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署澄清，網路流傳內容為2020年新冠疫情期間防疫措施，為過時資訊，與現行措施不符。圖／疾管署提供
疾管署澄清，網路流傳內容為2020年新冠疫情期間防疫措施，為過時資訊，與現行措施不符。圖／疾管署提供

近期黴漿菌感染在兩岸掀起熱議之際，社群軟體、網路流傳「十二月一日起8大場所強制戴口罩」的錯誤資訊，疾管署副署長羅一鈞表示，此為網路流傳的錯誤訊息，現在並沒有這樣的規定，流傳的訊息是錯誤引用疫情期間的資訊。

羅一鈞表示，網路流傳內容為2020年新冠疫情期間防疫措施，為過時資訊，與現行措施不符；依據該署今年8月15日起實施之戴口罩規定，目前應戴口罩場所為醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構之室內空間，其餘則有建議戴口罩之情境或由民眾自主決定戴口罩，請民眾勿上當誤信，亦請勿轉傳與散布。

疾管署重申，有關防疫相關政策、規範等資訊應以該署公布為主，並可至該署官網查詢 ( https://www.cdc.gov.tw/ )，勿輕信社群軟體、網路流傳消息。另提醒民眾，收到來路不明防疫訊息須多加留意、查證，切勿轉傳散播。

疾管署副署長羅一鈞表示，網路流傳「十二月一日起 8大場所強制戴口罩」為錯誤訊息，現在並沒有這樣的規定，流傳的訊息是錯誤引用疫情期間的資訊。
疾管署副署長羅一鈞表示，網路流傳「十二月一日起 8大場所強制戴口罩」為錯誤訊息，現在並沒有這樣的規定，流傳的訊息是錯誤引用疫情期間的資訊。

口罩 網路 疫情

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