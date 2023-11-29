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外交人事異動 俞大㵢接駐美代表 陳以信：俞缺對美經驗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
蔡英文總統今天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表。記者曾原信／攝影
蔡英文總統今天任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美國代表。記者曾原信／攝影

總統府昨發布駐美代表蕭美琴請辭獲准，蔡英文總統今正式任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任駐美代表，外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表兼駐比利時代表。國民黨立委陳以信今受訪分析，陣前換將，對我外交工作有負面衝擊，點名俞大㵢過去缺少對美工作經驗，外交部布局草率。

陳以信說，緊要關頭陣前換將，對我國外交工作是有負面衝擊，美國跟歐洲是我方最重要的對外關係，現在一次連換兩人。蕭美琴要返國接任民進黨副總統參選人，對台美關係的衝擊何如，是否有備任的人選，外交部矢口否認，顯然這次是相當倉促做出人選決定，這樣的做法對台美關係造成負面衝擊。

陳以信提到，俞大㵢接任駐美代表，但是俞過去並沒有實際參與對美事務的工作經驗，俞在拉丁美洲司，最主要是西語，對美的部分，老實說俞不是對美事務專家，從此人事布局看得出來相當急就章。

陳以信指出，我駐歐盟代表才剛有過交換，俞大㵢也才剛剛去駐歐盟、駐比利時，過去駐歐盟代表一再換人，從蔡明彥返國後，再換陳立國，之後又換了俞大㵢，現在又要換李淳，使我方對外工作無法有持續性的推展，短期內連換三名代表，對於我方對歐工作不利，這樣的人事布局草率，重擊台美關係、台歐關係還有對外布局。

俞大㵢 歐盟

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