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有工作默契！俞大㵢接棒蕭美琴任駐美代表 黨政人士：獲美方歡迎

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府宣布，俞大㵢出任駐美代表。記者曾原信／攝影
總統府宣布，俞大㵢出任駐美代表。記者曾原信／攝影

總統府今天發布新人事，蔡英文總統任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢擔任我國駐美代表，接替蕭美琴。黨政人士指出，俞大㵢獲得美方肯定及歡迎，俞大㵢擔任外交部拉美司長任內，即經常應邀訪美，與美方官員就台美在拉美地區固邦合作進行對話交流，並和美方及我駐美處已建立長年的工作默契。

黨政人士也說，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，對美國人文風俗皆相當熟悉，過去工作期間，就已經結交美國政、商、智庫界許多友人，在美國外交圈已經累積一定名聲，此次和美方提及將派遣俞大㵢赴美接替蕭美琴，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。

黨政人士說，俞大㵢跨區域政務經驗豐富，曾任外交部常務次長、拉丁美洲及加勒比海司長，現任駐歐盟兼駐比利時代表，並曾派駐巴拉圭、日內瓦、薩爾瓦多及紐約。面對日益複雜的外交環境，以及台美間合作領域的不斷擴大，俞大㵢具備跨區域整合及多方協調合作的能力，將有助在蕭美琴打下的堅實基礎上，進一步拓展和強化台美合作的廣度和深度。

黨政人士指出，俞大㵢在2018年結束駐巴拉圭大使任期返台，擔任外交部拉美司長長達3年時間，任內表現極為優異，精通英語、西班牙語是母語等級，並通曉法語，不論是在外交部內部、各部會間或對外國友人的人緣及協調能力俱佳，面對高壓環境均能冷靜應處，且具有戰略觀，「言所當言、為所當為」，勇於任事，與外交部長吳釗燮及同事間工作默契極佳，於2021年受到拔擢擔任外交部常務次長。

黨政人士也說，俞大㵢表現深受高層信任與肯定，有別於一般職業外交人員輪調慣例（3年調部辦事和6年駐外），俞大㵢於今年9月外放歐盟前，在國內工作時間長達5年，期間也負責籌畫多次總統及副總統出訪友邦專案，皆圓滿達成任務，表現得到政府高層的高度肯定與信任，本年也特別受到蔡總統指派赴歐盟擔任代表。

黨政人士也提到，俞大㵢駐外表現極佳，2015年至2018年派駐巴拉圭擔任大使期間，與巴拉圭政府高層建立良好關係，為台巴近年來友好邦誼，打下扎實的基礎。另外，雖然派駐歐盟時間較短，但俞大㵢抵任後，迅速與歐盟官員、歐洲議會議員等建立密切互動，其專業能力也受到歐盟友人的高度讚賞。

俞大㵢 蕭美琴

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