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政院修法 工廠危險物品達管制量以上未申報最高罰500萬
今年年9月22日屏東科技產業園區發生明揚大火案，造成重大傷亡，行政院已多次召開跨部會會議進行相關法規檢討，明天行政院會將通過「工廠管理輔導法」及「消防法」部分條文修正草案；未來工廠危險物品達管制量以上未申報，最高罰500萬元。
在工輔法部分，修正工廠違反製造、加工及使用危險物品達管制量以上之申報義務時，工廠負責人罰鍰金額上限由現行最高額5萬元增加為500萬元，並要求工廠負責人重視危險物品申報，以利工廠所在地地方政府防災及救災等工作，將意外災害可能造成的損失降到最低。
在消防法部分，鼓勵吹哨者檢舉不法、強化消防人員資訊權、提高廠商未落實設備維護及安全管理之罰責及增訂廠商未落實自主管理致人死傷之刑責，以強化公共安全並敦促公司企業落實自我風險管理。
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