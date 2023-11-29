【重磅快評】是開房影片或法務部在凌遲鄭文燦？

行政院副院長鄭文燦不是2024大選的候選人，但近日網路聲量卻不輸各陣營戰將，桃色影片鑑定結果不清不楚應是主因。今天法務部次長黃謀信在立院答詢說，鑑定結果不應該報告法務部。黃謀信一語凸破盲腸，法務部的鑑定報告可能已在檢方手上或有相當掌握，但只要案子一日不結，鄭文燦就一日不得安寧。外界好奇，檢方要凌遲鄭文燦到何時？

立法院司法及法制委員會今討論刑事訴訟法修正案，國民黨黨團總召曾銘宗及立委王鴻薇猛打鄭文燦「疑似開房間」的影片，曾質疑法務部調查局為何不鑑定或送國外鑑定？法務部常務次長黃謀信答稱，如何鑑定由檢察官選擇；王鴻薇認為影片的真偽大家都很關心，鑑定結果卻由中正一分局向國人報告，法務部不尊重立法院司委會。

黃謀信顯然是實問虛答，說法務部不知道北檢要求鑑定的內容是什麼，也不知道警方回答的是什麼問題；黃還說，鑑定結果是檢察官偵辦核心，也不應該報告法務部，法務部要求檢察官報告反而是違法的。

黃謀信繞了半天，說穿了就是拿偵查不公開、檢察官獨立辦案來作擋箭牌，但理由並不具說服力。首先，在程序上，立委一個多月前就要求一星期內回覆鑑識結果，有沒有鑑定出來是一回事，但在期限內提出說明是最基本的要求，法務部置之不理，調查局也沒下文，坐實了不尊重國會的指控。

再者，法務部未見動靜，刑事警察局卻跑在前面，先提出兩份鑑定報告，一份說沒有偽造、一份說有61.5％可能是「深偽」，那法務部調查局到底有無鑑定或送鑑定？結果為何？法務部次長什麼都不知道，事情都推給檢察官，好像很尊重檢察官獨立辦案，但調查局總能問問吧？背後有無政治考量，難免引人聯想。

偵查不公開、檢察官獨立辦案當然是不可逾越的原則，但遇重大案件，也應考慮社會觀感。例如今年7月新北檢方偵結不起訴的板橋幼兒園餵藥案，檢方在偵結前半個月就公布檢測報告，36名幼童毛髮全數未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」，把此案對社會的衝擊降至最低，那時沒人質疑檢方違反偵查不公開或獨立辦案的問題。

今年5月台中市身價五億的賴姓高中生墜樓身亡，與賴登記結婚的夏姓男子被檢方列為殺人案被告，此案受到社會關注，檢方在偵查期間說明法醫的鑑定報告，指死者身體、臟器沒有毒物反應，但死者家屬及律師認為法醫抽驗毒物種類太少，並聲請調查證據。鑑定報告內容公開，外界也沒有質疑違反偵查不公開的規定。

蔡英文總統推動司法改革，民間司法改革基金會呼應提出「刑事訴訟法鑑定部分條文修正草案」初稿，其中一項訴求是鑑定人要出庭接受詰問，不能再當藏鏡人。這次行政院副院長重大爭議影片受到社會關切，鑑定結果有必要對外說明，並接受外界質疑及容許討論的空間，連警方都敢公布鑑定報告，法務部若想躲在偵查不公開的帳幕後辦事，不是自毀招牌，就是毀了鄭文燦。

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