舅舅當吳欣盈面喊侯友宜當選 藍委：大家有一致看法

民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈昨天出席「台灣工商企業聯合會30週年慶」。吳欣盈指出，聯合會是自己的外公創辦、理事長是她的舅舅許顯榮。未料，許顯榮在國民黨總統參選人侯友宜到場後高喊「希望侯友宜高票當選」。國民黨立委李德維今天表示，顯然大家都有一致看法，至於吳欣盈被質疑雙重國籍問題，吳本人應提出證明自清，同時呼籲中選會認真對待此事。

李德維說，許顯榮是台灣知名的工商、企業界領袖，家族一直對台灣的經濟發展有許多貢獻。民進黨過去八年執政下，台灣的經濟發展的確有限，因此許顯榮願意支持侯友宜、趙少康，是「人同此心，心同此理」。

李德維也提到吳欣盈的雙重國籍問題，他說，吳應該提出證明，自己曾在立院內政委員會要求中選會講明白，但中選會主委李進勇消極且被動，中選會面對參選人是否有雙重國籍的問題語焉不詳，李進勇及政府機關應好好做事、自我反省、好好檢討。

至於國民黨副總統參選人趙少康拋出「侯康配」若當選，民眾黨可以推薦閣員。李德維表示，藍白合雖破局，但國民黨還是期盼下架民進黨，延攬最好人才，在未來的四年、八年為台灣做事，只要侯友宜、趙少康勝選，相信在野人才都會重視、重用。

李德維針對藍白合議題則表示，民眾黨應該往前看，而不是拘泥過去，現在已經翻頁，不知道留戀在過去的歲月裡，對選舉有何幫助？國民黨就是繼續向前走。

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