推人工流產不需配偶同意 時力要三總統參選人表態

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，選舉不是權力的分贓，而是對國家政策和理念價值的比拚，請三位總統參選人承諾推動「優生保健法」修法，人工流產不再需要配偶同意，女性可以按照自己的意願，為自己的身體做決定，還給他們身體的自主權。

時代力量立法院黨團上午舉行「請總統候選人解開父權緊箍咒！人工流產不需配偶同意！」記者會，呼籲立法院盡速通過「優生保健法」修法，刪除人工流產的配偶同意權，並且請各黨總統參選人表態承諾。

王婉諭指出，2017年的司法改革國是會議就已經決議，應該修正有配偶婦女的人工流產決定權相關規定，然而迄今6年過去，法律不動如山，衛福部長薛瑞元是婦產科醫師出身，沒想到在本屆立法院會期的尾聲，優生保健法仍走不出衛福部的大門，蔡政府已經徹底放棄過去的承諾。

王婉諭強調，現行相關規定並未考慮，女性在婚姻中是否遭受家暴等因素，導致女性因為法律賦予配偶的流產否決權，受到嚴重的威脅和壓迫，每個人在法律上都是獨立自主的個體，已婚懷孕婦女進入婚姻關係，不應該喪失個人的基本權利，更遑論讓女性獨自承受生產的健康風險，卻讓其配偶擁有對其身體的控制權。

王婉諭說明，時代力量黨團已經在2022年提出修法版本，刪除不合時宜的「人工流產配偶同意權」，時代力量也要請各黨總統候選人具體表態和承諾，包括是否支持過去司法國是會議的決議內容，當選後將優先、盡速推動修法，把女性的身體自主權還給女性。

婦產科醫師出身的時代力量不分區立委參選人江盛表示，作為執業30多年的婦產科醫師，不時可以看到，懷孕並非婦女個人最佳利益的情形，例如遭到家暴、長期離異，甚至是非自願懷孕的情況，更可以顯示配偶同意權的荒謬，過時的法律必須要修改。

江盛指出，過去30年以來，優生保健法遲未修法，可見執政黨無意推動，因此要在這次選舉，再次檢視各政黨是否說到做到，尤其現在不論墮胎或避孕皆需自費，顯然無法充分保障到弱勢女性，政府更應該要將經費投入到婦女健康的議題。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，優生保健法雖然讓女生有人工流產的權利，但是卻同時賦予配偶同意權，顯然是把女人看成是沒有行為能力的人，需要先生行使同意權，非常歧視女性，侵害女性的生育自主權，這樣的立法荒腔走板，應該要回歸女性的身心健康與自主決定。

黃淑英指出，配偶同意權已經違反「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），在保障人權的時代，作為風險的承擔者，女性有權利做決定，因此國家不應該允許讓其他限制，加諸於女性的身體之上，而是要將女性的身體自主權，真正地還給女性。

商品推薦