影／國民黨團批華視成綠營側翼 幫民進黨政府做大內宣

國民黨立委洪孟楷、李德維、林為洲、吳怡玎上午一起在立院黨團舉行「公廣集團－華視成為民進黨側翼?」記者會，指華視根本成為NCC的側翼。國民黨團表示華視本身有設立「自律諮詢委員會」，其中一項規定政治新聞報導，力求平衡報導，不得為任何政黨或團體做政治之宣傳；政府政策及在野黨主張、主要候選人競選政見、競選宣傳、造勢晚會，必須有相等時間、篇幅及時段報導；不同政黨候選人特定議題或事件的看法，須兩面均呈，不得選擇性引用民調結果，有利特定候選人。

立委吳怡玎表示，民進黨執政以來，不只介入華視，是介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源。華視人馬許多都是三立的人，變成小三立。廖筱君最近一個節目，竟在華視的攝影棚錄製，標榜超越藍綠和意識型態，但是節目邀請的來賓和談話內容，根本就沒有超越藍綠，根本就是在幫民進黨政府做大內宣。

立委洪孟楷則指出，華視在目前的NCC主委陳耀祥1句「請給公廣集團一次機會」，因此入主了52頻道。當時許多在野黨立委和人事就質疑，這樣子做是否有偏頗的問題？2021年3月還強調「公共新聞台能提升整體新聞品質」，但現在選舉只剩40幾天，連平衡、對等的報導都無法提供，這樣如何提升新聞品質？其中一個節目報導侯友宜11秒，報導賴清德66秒，質疑這樣算有平衡報導？

立委洪孟楷還指出，民進黨可以看到民眾黨不分區立委名單第17名徐瑞希，是現任公視董事，但卻看不到自家不分區立委第2名的沈伯洋是華視自律諮詢委員會的成員，也有媒體派系擔任不分區立委，他想問民進黨，當你們在批評其他人「政媒雙棲」時，看看你們自己的名單，真的是滑天下之大稽，笑掉人家大牙。 國民黨立委洪孟楷（左起）、李德維、林為洲、吳怡玎上午一起在立院黨團舉行「公廣集團--華視成為民進黨側翼?」記者會，指華視根本成為NCC的側翼。記者蘇健忠／攝影 立委吳怡玎表示，民進黨執政以來，不只介入華視，是介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源，指華視人馬許多都是三立的人，變成小三立。記者蘇健忠／攝影

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