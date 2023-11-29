快訊

「藍白合示範區」破滅？蔡壁如周日成立競總 柯文哲抵達前藍營小雞全撤

醫院評鑑擠下萬芳！北慈「踩薛瑞元紅線」 醫界人士：高招

北市街頭凶殺！內湖親戚爭吵 男當街持刀刺入7旬婦左胸

影／國民黨團批華視成綠營側翼 幫民進黨政府做大內宣

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委洪孟楷指出，華視在目前的NCC主委陳耀祥1句「請給公廣集團一次機會」，因此入主了52頻道。當時許多在野黨立委和人事就質疑，這樣子做是否有偏頗的問題。記者蘇健忠／攝影
立委洪孟楷指出，華視在目前的NCC主委陳耀祥1句「請給公廣集團一次機會」，因此入主了52頻道。當時許多在野黨立委和人事就質疑，這樣子做是否有偏頗的問題。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委洪孟楷、李德維、林為洲、吳怡玎上午一起在立院黨團舉行「公廣集團華視成為民進黨側翼?」記者會，指華視根本成為NCC的側翼。國民黨團表示華視本身有設立「自律諮詢委員會」，其中一項規定政治新聞報導，力求平衡報導，不得為任何政黨或團體做政治之宣傳；政府政策及在野黨主張、主要候選人競選政見、競選宣傳、造勢晚會，必須有相等時間、篇幅及時段報導；不同政黨候選人特定議題或事件的看法，須兩面均呈，不得選擇性引用民調結果，有利特定候選人。

立委吳怡玎表示，民進黨執政以來，不只介入華視，是介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源。華視人馬許多都是三立的人，變成小三立。廖筱君最近一個節目，竟在華視的攝影棚錄製，標榜超越藍綠和意識型態，但是節目邀請的來賓和談話內容，根本就沒有超越藍綠，根本就是在幫民進黨政府做大內宣。

立委洪孟楷則指出，華視在目前的NCC主委陳耀祥1句「請給公廣集團一次機會」，因此入主了52頻道。當時許多在野黨立委和人事就質疑，這樣子做是否有偏頗的問題？2021年3月還強調「公共新聞台能提升整體新聞品質」，但現在選舉只剩40幾天，連平衡、對等的報導都無法提供，這樣如何提升新聞品質？其中一個節目報導侯友宜11秒，報導賴清德66秒，質疑這樣算有平衡報導？

立委洪孟楷還指出，民進黨可以看到民眾黨不分區立委名單第17名徐瑞希，是現任公視董事，但卻看不到自家不分區立委第2名的沈伯洋是華視自律諮詢委員會的成員，也有媒體派系擔任不分區立委，他想問民進黨，當你們在批評其他人「政媒雙棲」時，看看你們自己的名單，真的是滑天下之大稽，笑掉人家大牙。

國民黨立委洪孟楷（左起）、李德維、林為洲、吳怡玎上午一起在立院黨團舉行「公廣集團--華視成為民進黨側翼?」記者會，指華視根本成為NCC的側翼。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委洪孟楷（左起）、李德維、林為洲、吳怡玎上午一起在立院黨團舉行「公廣集團--華視成為民進黨側翼?」記者會，指華視根本成為NCC的側翼。記者蘇健忠／攝影
立委吳怡玎表示，民進黨執政以來，不只介入華視，是介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源，指華視人馬許多都是三立的人，變成小三立。記者蘇健忠／攝影
立委吳怡玎表示，民進黨執政以來，不只介入華視，是介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源，指華視人馬許多都是三立的人，變成小三立。記者蘇健忠／攝影

華視 民進黨 公廣集團

延伸閱讀

國民黨批華視成綠營側翼 不分區第二名竟在自律委員會

影／動保團體頒「國會動物保護貢獻獎」 陳亭妃、陳椒華與洪孟楷獲獎

國民黨侯康配參戰發酵 洪孟楷揭支持者回籠：有機會翻轉選戰

「砲口一致對外」洪孟楷喊政黨輪替 在野不需相互攻擊

相關新聞

警說影片沒法確認深偽的可能 王鴻薇酸法務部靜悄悄：不還鄭文燦清白

立法院司法及法制委員會今討論刑事訴訟法修正提案，黨團總召曾銘宗詢問行政院副院長鄭文燦「疑似開房間」的影片是否偽造，詢問警...

推人工流產不需配偶同意 時力要三總統參選人表態

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，選舉不是權力的分贓，而是對國家政策和理念價值的比拚，請三位總統參選人承諾推動「優生...

遭控替財團擋揭保法 民眾黨：吳春城已退出戰國策運作

時代力量立委邱顯智今天說，民眾黨提名戰國策傳播集團董事長吳春城參選不分區立委，但是戰國策長期接受永豐集團的委託，執行監測...

非典就業破80萬人 李貴敏：民進黨惡化企業環境

主計總處日前公布人力運用調查，非典型就業人數破80萬。國民黨立委李貴敏批，民進黨政府執政致企業和投資環境變差，台海地緣政...

讀稿機也念錯？錯把蘇貞昌唸成蘇嘉全 蔡英文笑稱：他會找我算帳

蔡英文總統今上午出席新北市三峽區板新水廠2萬4千立方公尺清水池工程啟用典禮，他感謝歷任行院院長林全、賴清德時，不慎將前閣...

侯稱重啟ECFA服貿 陳其邁：走回一中老路全民不會接受

國民黨總統參選人侯友宜昨表示若當選，將重啟對中國的服貿、貨貿與ECFA協商。高雄市長陳其邁今天在市議會聯訪時表示，在國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。