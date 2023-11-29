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基進黨籲民進黨勿選前拚命喊過半 選後抗中力道去一半

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今天舉行記者會，指台人赴中旅遊等統戰交流頻傳，卻無法可管。圖/台灣基進黨提供
台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今天舉行記者會，指台人赴中旅遊等統戰交流頻傳，卻無法可管。圖/台灣基進黨提供

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今天舉行記者會說，台人赴大陸旅遊等統戰交流頻傳，卻無法可管，應該修民防法、兩岸人民關係條例等相關法令。

楊佩樺表示，台灣各地的里長，以地方或社區交流、觀光旅遊，或特定文化等方式，被招待赴大陸參加統戰參訪團，實際上，中國大陸的單位或者出席人員，都是統戰相關的人員，中國大陸有意滲透，里長敵我意識不明，台灣現有法令不足。

楊佩樺說，兩岸人民關係條例規範對象，僅限退休國安情報機關正副首長，里長不屬於民意代表或公務人員，相關的法規都無法約束，應修法改善台灣可能被統戰的危機。

楊佩樺表示，民進黨執政，國會席次過半已經七年多，對大陸滲透等問題仍無法解決，現在選舉到了，又在喊國會席次過半，民進黨不要選前拚命喊過半，選後抗中力道去一半。

楊佩樺 民進黨

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