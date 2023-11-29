國民黨小雞拒絕「與柯同行」 民眾黨：減少民進黨立委席次為主要目標

民眾黨中1選區立委參選人蔡壁如12月3日成立競選總部，台中市長盧秀燕將率國民黨7位立委參選人站台。不過，民眾黨總統參選人柯文哲當天約晚半小時到場，國民黨中央下令柯到之前，藍營小雞全數離開、不要巧遇，拒絕「與柯同行」，以免外界混淆不清。民眾黨台中市黨部主委江和樹說，遺憾總統局不能藍白合，但區域立委有黨友支持，凸顯大家都以「下架民進黨」為目標，區域立委要以「減少民進黨席次」為主要目標。

江和樹說，大家也不想藍白分，但總統選舉事已至至此就各自努力。針對國民黨要求黨籍參選人「不同台」、「不巧遇」，他說，一切尊重，黨友肯來支持，就很開心了。

江和樹說，「國民黨區域立委總是要民眾黨的票」，總統不能合作，區域立委要以「減少民進黨席次」為主，這是兩黨共目標，並未相悖。

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