國民黨小雞拒絕「與柯同行」 民眾黨：減少民進黨立委席次為主要目標
民眾黨中1選區立委參選人蔡壁如12月3日成立競選總部，台中市長盧秀燕將率國民黨7位立委參選人站台。不過，民眾黨總統參選人柯文哲當天約晚半小時到場，國民黨中央下令柯到之前，藍營小雞全數離開、不要巧遇，拒絕「與柯同行」，以免外界混淆不清。民眾黨台中市黨部主委江和樹說，遺憾總統局不能藍白合，但區域立委有黨友支持，凸顯大家都以「下架民進黨」為目標，區域立委要以「減少民進黨席次」為主要目標。
江和樹說，大家也不想藍白分，但總統選舉事已至至此就各自努力。針對國民黨要求黨籍參選人「不同台」、「不巧遇」，他說，一切尊重，黨友肯來支持，就很開心了。
江和樹說，「國民黨區域立委總是要民眾黨的票」，總統不能合作，區域立委要以「減少民進黨席次」為主，這是兩黨共目標，並未相悖。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 整理包／2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言