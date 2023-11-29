讀稿機也念錯？錯把蘇貞昌唸成蘇嘉全 蔡英文笑稱：他會找我算帳
蔡英文總統今上午出席新北市三峽區板新水廠2萬4千立方公尺清水池工程啟用典禮，他感謝歷任行院院長林全、賴清德時，不慎將前閣揆蘇貞昌念成台日協會會長蘇嘉全，蔡英文一發現自己念錯，忍不住皺眉跟台下蘇貞昌的女兒蘇巧慧說，「妳回家不要跟他（蘇貞昌）講我把他名字講錯了，他會跟我算帳的。」
蔡英文今一上台先虧自己說，雖然現在自己是總統，但還有一個身分是沒選上新北市長，提到自己在選新北市長時有個很重要政見就是共飲翡翠水，雖然沒當選市長，但做總統實現了這個政見，很高興2010年新北市長政見進入完成階段。
蔡英文說，在地立委吳琪銘及蘇巧慧「加壓」官員，讓很多人共同努力完成清水池啟用新里程碑、共飲翡翠水工程，使整個北部從基隆到新竹供水都能確保，百年大旱時都能通過供水需求。
蔡英文提及2016年時推動前瞻建設計畫，原因是當時台灣國際評等建設相對不足，也影響國際競爭力，因此希望新的財政挹注能夠讓基礎建設追趕上，這筆預算投入台灣基礎建設，使台灣目前國際競爭力世界第6名。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 整理包／2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言