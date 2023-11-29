讀稿機也念錯？錯把蘇貞昌唸成蘇嘉全 蔡英文笑稱：他會找我算帳

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蔡英文總統今上午出席新北市三峽區板新水廠2萬4千立方公尺清水池工程啟用典禮。記者李定宇／攝影
蔡英文總統今上午出席新北市三峽區板新水廠2萬4千立方公尺清水池工程啟用典禮。記者李定宇／攝影

蔡英文總統今上午出席新北市三峽區板新水廠2萬4千立方公尺清水池工程啟用典禮，他感謝歷任行院院長林全、賴清德時，不慎將前閣揆蘇貞昌念成台日協會會長蘇嘉全，蔡英文一發現自己念錯，忍不住皺眉跟台下蘇貞昌的女兒蘇巧慧說，「妳回家不要跟他（蘇貞昌）講我把他名字講錯了，他會跟我算帳的。」

蔡英文今一上台先虧自己說，雖然現在自己是總統，但還有一個身分是沒選上新北市長，提到自己在選新北市長時有個很重要政見就是共飲翡翠水，雖然沒當選市長，但做總統實現了這個政見，很高興2010年新北市長政見進入完成階段。

蔡英文說，在地立委吳琪銘及蘇巧慧「加壓」官員，讓很多人共同努力完成清水池啟用新里程碑、共飲翡翠水工程，使整個北部從基隆到新竹供水都能確保，百年大旱時都能通過供水需求。

蔡英文提及2016年時推動前瞻建設計畫，原因是當時台灣國際評等建設相對不足，也影響國際競爭力，因此希望新的財政挹注能夠讓基礎建設追趕上，這筆預算投入台灣基礎建設，使台灣目前國際競爭力世界第6名。

蔡英文 蘇貞昌

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