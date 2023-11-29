侯稱重啟ECFA服貿 陳其邁：走回一中老路全民不會接受
國民黨總統參選人侯友宜昨表示若當選，將重啟對中國的服貿、貨貿與ECFA協商。高雄市長陳其邁今天在市議會聯訪時表示，在國際經濟金融、資本市場已有巨變的情況之下，國民黨仍在馬英九所主張的九二共識、一中框架裡，不符合潮流，也跟台灣民意背離，侯準備走一中市場的老路，全民不會接受。
九大工商團體發起與2024總統參選人進行經濟發展對話，侯友宜昨先登場，工商團體關心兩岸關係如何重啟對話交流？侯表示先解決迫在眉睫的兩岸經合架構協議ECFA議題，在對等、尊嚴與友善下，重啟兩岸對話，開放陸客、陸生來台；並宣示4年總統任期內加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP。
陳其邁表示，蔡總統執政7年，台灣的出口從過去的2700億美元成長到4700億美元，股市總值從23兆增加到57兆，都代表民進黨努力接軌國際市場，融為國際製造、資本市場非常重要的一員，台灣的供應鏈等也成為民主自由國家陣營裡面不可或缺的一員。
「侯市長的主張其實是走回過去馬英九總統的老路，這民眾會接受嗎？」陳其邁說，在國際經濟金融、資本市場已有巨變的情況之下，顯然國民黨目前還是在馬英九所主張的九二共識、一中市場的框架裡面，不僅不符合潮流，也跟台灣民意背離。這也凸顯侯在整個經濟政策的立場，是準備走一中市場的老路，全民不會接受。
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