影／蕭美琴辭駐美代表誰接替？陳建仁：絕不會有空窗期
行政院長陳建仁今天上午到新北市三峽出席「板新24,000立方公尺清水池工程啟用典禮」，在會前受訪時被問到有關對於蕭美琴辭去駐美代表，外界關注接替人選，陳建仁表示在台灣和美國各界的共同努力之下，台美關係現在是達到最好的狀況，外交部也有對外說明，台美關係外交工作相當重要，絕對不會有空窗期，至於接任人選，在政府確認後一定會盡快地跟國人來說明。
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