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影／蕭美琴辭駐美代表誰接替？陳建仁：絕不會有空窗期

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
完工啟用的板新24,000立方公尺清水池。記者季相儒／攝影
完工啟用的板新24,000立方公尺清水池。記者季相儒／攝影

行政院長陳建仁今天上午到新北市三峽出席「板新24,000立方公尺清水池工程啟用典禮」，在會前受訪時被問到有關對於蕭美琴辭去駐美代表，外界關注接替人選，陳建仁表示在台灣和美國各界的共同努力之下，台美關係現在是達到最好的狀況，外交部也有對外說明，台美關係外交工作相當重要，絕對不會有空窗期，至於接任人選，在政府確認後一定會盡快地跟國人來說明。

行政院長陳建仁表示在台灣和美國各界的共同努力之下，台美關係現在是達到最好的狀況；外交部也有對外說明，台美關係外交工作相當重要，絕對不會有空窗期，至於接任人選，在政府確認後一定會盡快地跟國人來說明。記者季相儒／攝影
行政院長陳建仁表示在台灣和美國各界的共同努力之下，台美關係現在是達到最好的狀況；外交部也有對外說明，台美關係外交工作相當重要，絕對不會有空窗期，至於接任人選，在政府確認後一定會盡快地跟國人來說明。記者季相儒／攝影
完工啟用的板新24,000立方公尺清水池。記者季相儒／攝影
完工啟用的板新24,000立方公尺清水池。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（左三）、行政院長陳建仁（右三）、總統府秘書長林佳龍（右一）、行政院副院長鄭文燦（左一）、立法委員蘇巧慧（左二）、立法委員吳琪銘（右二）今天上午到新北市三峽出席「板新24,000立方公尺清水池工程啟用典禮」。記者季相儒／攝影
蔡英文總統（左三）、行政院長陳建仁（右三）、總統府秘書長林佳龍（右一）、行政院副院長鄭文燦（左一）、立法委員蘇巧慧（左二）、立法委員吳琪銘（右二）今天上午到新北市三峽出席「板新24,000立方公尺清水池工程啟用典禮」。記者季相儒／攝影

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