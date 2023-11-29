影／蕭美琴准辭駐美代表 陳建仁：台美外交無空窗

行政院長陳建仁今出席板新水廠2萬4千立方公尺清水池工程啟用典禮，對於蕭美琴准辭駐美代表，陳建仁說台美關係外交工作相當地重要，絕對不會有空窗期；替任人選確認後會盡快地跟國人說明。

陳建仁今上午至新北市三峽板新水廠，他說目前台美關係現在是達到最好的狀況，蕭美琴准辭駐美代表，外交部也有對外說明台美關係外交工作相當地重要，絕對不會有空窗期；至於替任的人選，在確認後會盡快地跟國人來說明。

另台股加權指數昨收盤為17341.25點，香港恆生指數昨下午2時跌至17303點；台股指數30年來首次超越港股。陳建仁表示這幾年來在政府與民間的共同努力之下，台灣經濟發展突飛猛進，近3年來的GDP總值超過20兆以上，在這段期間表示我們經濟發展相當蓬勃；台灣股票指數超越香港股票表示經濟確實發展相當地不錯，因為股票實際上就是經濟發展櫥窗，這也代表蔡英文總統施政上走在正確道路，會繼續和民間一起來推動台灣的經濟發展。

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