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影／人工流產還須配偶同意 時力呼籲總統參選人表態承諾推動修法

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣女人連線理事長黃淑英（左起）、時代力量黨主席王婉諭、不分區立委參選人江盛舉行「請總統候選人解開父權緊箍咒！人工流產不需配偶同意！」記者會，呼籲應盡速通過《優生保健法》修法，三黨總統參選人應表態承諾推動修法，當選後將優先、盡速推動修法，將女性的身體自主權還給女性。記者蘇健忠／攝影
台灣女人連線理事長黃淑英（左起）、時代力量黨主席王婉諭、不分區立委參選人江盛舉行「請總統候選人解開父權緊箍咒！人工流產不需配偶同意！」記者會，呼籲應盡速通過《優生保健法》修法，三黨總統參選人應表態承諾推動修法，當選後將優先、盡速推動修法，將女性的身體自主權還給女性。記者蘇健忠／攝影

台灣女人連線理事長黃淑英、時代力量黨主席王婉諭、不分區立委參選人江盛舉行「請總統候選人解開父權緊箍咒！人工流產不需配偶同意！」記者會，呼籲應盡速通過《優生保健法》修法，刪除人工流產的配偶同意權。時代委員王婉諭請三黨總統參選人表態承諾推動修法，當選後將優先、盡速推動修法，將女性的身體自主權還給女性。讓女性可以按照自己的意願，擁有身體、生育自主權。

王婉諭委員指出，台灣《優生保健法》於1984 年訂定，2017年司法改革國是會議已決議，應修正有配偶婦女的人工流產決定權相關規定，迄今已6年過去，但政府至今卻毫無作為。目前的規定並未考慮到女性在婚姻中是否遭受家暴等因素，使女性因為法律賦予配偶的流產否決權，受到嚴重的威脅和壓迫。時代力量認為，每個人在法律上都是獨立自主的個體，已婚懷孕婦女不應該因為進入婚姻關係，就因此喪失個人的基本權利，遑論讓女性獨自承受生產的健康風險，卻讓其配偶擁有對其身體的控制權？強調保護女性生育自主權、改正性別不平等，是絕不可棄守的改革道路。

台灣女人連線理事長黃淑英（左起）、時代力量黨主席王婉諭、不分區立委參選人江盛舉行「請總統候選人解開父權緊箍咒！人工流產不需配偶同意！」記者會，呼籲應盡速通過《優生保健法》修法，刪除人工流產的配偶同意權。時代委員王婉諭請三黨總統參選人表態承諾推動修法，讓女性可以按照自己的意願，擁有身體、生育自主權。記者蘇健忠／攝影
台灣女人連線理事長黃淑英（左起）、時代力量黨主席王婉諭、不分區立委參選人江盛舉行「請總統候選人解開父權緊箍咒！人工流產不需配偶同意！」記者會，呼籲應盡速通過《優生保健法》修法，刪除人工流產的配偶同意權。時代委員王婉諭請三黨總統參選人表態承諾推動修法，讓女性可以按照自己的意願，擁有身體、生育自主權。記者蘇健忠／攝影

配偶 時代力量 王婉諭

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