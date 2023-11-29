蕭美琴准辭 新任駐美代表人事案「作業中」

我駐美代表蕭美琴上周返台，與民進黨總統參選人賴清德搭檔登記參選，總統府昨天發布總統令，宣布蕭美琴准辭。府方未一併公布新任駐美代表人事案，駐美代表由誰接任？外交部表示已在作業中。據了解，外交部已選定人選，最快要等蕭美琴返國後才會公布。

總統府昨下午發布總統令，宣布蕭美琴已准辭職，應予免職，並於十一月卅日生效。針對駐美代表接任人選，總統府發言人林聿禪表示，待人選確定會再正式公布，相信會有最好的安排。

蕭美琴美東時間廿七日在美國華府的駐美台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）做最後巡禮，並辦理離職及交接手續；她在代表處辦公室中放有歷任代表的牆前合影，並在社群平台Ｘ推文寫道：「過去幾年很榮幸能在美國代表台灣，當我踏上人生另一條充滿挑戰的道路時，我衷心感謝一起共事過、推動強化台美關係的所有人。」

蕭美琴推文肯定駐美代表處的團隊夥伴勤奮且敬業，稱「台灣外交官永遠無法視支持為理所當然」，必須持續努力；她說，會想念華府的櫻花和繽紛景致，也會想念跨黨派友人與台灣並肩站在一起的溫暖情誼。

蕭美琴此趟赴美，除辦理交接手續，也要把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣；據了解，她預計於美東時間廿八日晚間搭機回台，投入選戰。

蕭美琴在華府期間並未公開露面，僅透過媒體群組告別。她解釋，返美離職時間短暫，無法一一道別，願台灣的外交空間持續擴大，民主自由永存。她說，「戰貓要努力面對更困難的任務了。」

據了解，外交部在蕭美琴請辭後，將公文送至行政院，相關徵詢作業也展開，目前已選定對象，正進行最後確認工作。

在蕭美琴返國請辭前，外交圈盛傳未來將由外交部長吳釗燮轉任駐美代表一職，但吳釗燮對外多次否認；隨著蕭美琴正式辭任駐美代表，現在傳出不少人選，包括剛調任駐歐盟兼駐比利時代表的俞大㵢，及駐加拿大代表曾厚仁。

一名涉外人士指出，此次選任駐美代表有兩大考量，一是中美關係緊張情勢減緩，人選必須考量到不會驚動中國大陸，二來明年總統大選在即，接任的駐美代表可能是過渡期的選擇，甚至考慮以事務官為優先考量；他表示，已鎖定的人選具駐歐經歷，且年資在卅年以上。

蕭美琴十一月十九日返台，隔日至外交部述職，同時請辭駐美代表。外交部表示，吳釗燮准許蕭美琴在述職行程結束後請假，請假期間由駐美副代表鄭榮俊代理業務。

商品推薦