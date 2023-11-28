侯康台南造勢晚會氣振賴清德本命區 支持者「不留遺憾」是原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康台南市競選總部26日成立，造勢晚會吸引3萬人。記者劉學聖／攝影
國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康台南市競選總部26日成立，造勢晚會吸引3萬人。記者劉學聖／攝影

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康台南市競選總部26日成立，造勢晚會吸引3萬人，藍營表示，能動員的最多4、5千人，起先也擔心人不夠多，會讓有戰神之譽的謝龍介沒面子，沒想到爆場。據分析原因，除了「侯康配」帶起的團結氣勢外，也有許多人是上次沒投謝龍介，這次站出來彌補遺憾，也為賴清德的本命區帶來衝擊。

侯友宜民調在藍白合協調前，一直居於老三，協調破裂，侯康配確定後，民調數據大幅攀升，僅些微落後賴蕭配，被認為是拜柯文哲之賜，讓藍營大團結。台南市競選總部成立造勢晚會是侯趙配確定後首次大型造勢晚會，也讓國民黨台南市黨部及列不分區第10名的謝龍介極大壓力，擔心人數不夠多會漏氣，因此之前只保守說5千人。

但造勢晚會還沒開始，人潮就陸續湧入，前段座位已快坐滿，趕緊在後段加放椅子，7點還沒到，椅子已經不夠坐，兩旁站滿人潮，可容納2萬多人的場地已經爆場，主持人趕忙出來道歉。場面讓前立院院長王金平都稱讚，更讓侯友宜、趙少康信心大增，侯友宜也展現少見的連珠炮，讓藍營人士驚奇，並認為侯的口才也很好。

謝龍介在造勢晚會之前就發出呼喚，「去年我們未竟全功，明年我們不要再遺憾」，只要去年疼惜龍介的鄉親再次站出來，就能走完去年沒有走完的最後一哩路，贏下台南，翻轉台灣。藍營人士認為，看到附近道路都是騎著機車要來參加造勢晚會的民眾，而且一度水洩不通，研判很多支持者是因上次沒投謝龍介而留下遺憾，這次站出來力挺。但要持續支持最重要，藍營台南市競選總部表示，會再辦至少一場造勢活動，延續熱情，讓政黨輪替。

台南 謝龍介 侯友宜

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