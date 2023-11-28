趙少康自稱立委表現第一 賴辦：賴清德得過立院賽揚獎

國民黨副總統參選人趙少康昨天說自己在當立委時排名第一，反問賴清德當立委時的表現如何。民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人郭雅慧今天表示，這真是天大的笑話，賴清德不僅在立委時期，屢獲公督盟評鑑第一名的優秀立委，在擔任台南市長時期，更勇奪縣市首長滿意度第一名。

郭雅慧說，趙少康拿自己寥寥無幾的成績想酸人，可能也要先學會查資料再說。

郭雅慧表示，賴清德從國大代表、立法委員到台南市長的好成績與超高支持度，大家可能已經不陌生，但較鮮為人知的是，賴清德在擔任立委時，甚至還獲得號稱「立法院賽揚獎」的記者投票第一名。

郭雅慧說，在立委還有225席的時代，「蘋果日報」曾邀請跑各政黨路線約200位記者，投票選出他們心目中表現最好的立委，就如同美國職棒大聯盟的賽揚獎。由於當時賴清德以醫師背景進入衛環委員會，推動健保特赦、社會救助法、緊急災難救助法、傳染病防治法、癌症防治法、環境基本法、法律扶助法，甚至幾十年都沒有人完成的勞工退休金條例，連當時許多跑國民黨的記者，都願意投票支持賴清德。

郭雅慧表示，優秀的人到哪裡都閃閃發光，賴清德完整、優異的從政履歷，是許多政治人物的學習標竿，也成為嫉賢妒能者緊咬的目標。

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