賴清德沒說過「木馬屠城」？侯辦批：撒謊成性，如何領導台灣

國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德，針對開放陸生、陸客來台持續隔空對嗆。上午侯競辦稱賴清德曾在2008年稱兩岸三通會「木馬屠城」，15年後卻沒有發生；賴競辦否認賴清德曾說過。晚間侯競辦再提出兩篇報導，「木馬屠城四個字，白紙黑字、清清楚楚」，批評賴世缺乏誠信的政客。

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰晚間舉出2008年7月1日、11月24日兩篇報導為證，並表示，白紙黑字，清清楚楚，「木馬屠城」四個字，就是出自時任民進黨立法院黨團書記長賴清德的嘴巴，這不是睜眼說瞎話，什麼是睜眼說瞎話！

陳柏翰說，賴清德顯然說謊成習慣，過去對台獨立場如此、對非核家園的主張如此、對ECFA的態度如此，現在又再一次公開否認自己說過的話，這種缺乏誠信的政客，能夠領導台灣？叫人民如何信賴？

陳柏翰指出，2008年7月1日，當時擔任立法院民進黨團幹事長的賴清德與潘孟安、葉宜津、翁金珠等人召開記者會，斗大的標題「陸客來台！解放軍侵台？」，質疑所謂「木馬屠城」會在台灣上演。2008年11月24日，賴清德在接受媒體專訪，又再一次指出「如果中國戰鬥機跟在民航機後面，或是民航機內有解放軍，台灣根本反應不及，這不是危言聳聽，國防部已經進行過木馬屠城的軍事演習了。」報導物證，歷歷具在。

「政治人物所應遵守的最基本原則就是誠信。」陳柏翰表示，賴清德自己說過的話，就請賴清德自己出來解釋，不要推給底下的人鬼扯。1997年高舉台灣獨立萬歲，現在卻一句話都不敢說；2013年就參加反核遊行，甚至主張非核家園，現在又說核能是選項之一；2008年曾說過木馬屠城，現在又否認說過；2016年以前則大力反對ECFA，但賴清德當行政院長、民進黨執政都快8年，也不敢停止。

陳柏翰痛批，賴清德一向為了當下政治紅利，不惜讓自己的過去與現在，立場不斷反覆，簡直就是說謊成性，如此的政客要如何領導國家？賴清德面對自己的謊話連篇，卻不敢正面出來澄清，未來講的任何一句話，人民還能夠相信？未來所提出的任何一項政策，人民又怎麼相信？

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