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台英提升貿易伙伴關係 首次個別領域諮商會議落幕

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導

台英雙方本月8日簽署「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership，ETP)後，於20至22日由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表率團前往倫敦舉行「提升貿易夥伴關係」(ETP) 第一次個別領域諮商會議，包含數位貿易、投資、再生能源與淨零排放等三項領域。行政院經貿談判辦公室說明，此次會議重點在於檢視雙方在該三項領域的國內相關政策、法規、措施及在國際組織的準則規範，確認台英雙方理念和做法可相容合作。

在數位貿易方面，經貿辦公室表示，雙方就英方所簽署的FTA、WTO場域及國際間目前談論的數位貿易議題進行意見交換，包括建立可預測、透明、具競爭性的數位市場，協助業者增進貿易往來及降低成本。並討論如何協助婦女、中小企業、原住民等族群數位轉型，透過數位機會調查、提供數位化課程等，協助女性企業提升數位應用能力。

雙方認同在高標準數位資料保護原則下，促進數位資料跨境自由流通，為企業和消費者創建有利之數位經濟環境，特別著重在減少中小企業使用數位貿易之障礙。

在投資方面，經貿辦公室表示，雙方基於認同建立公平、開放、競爭、穩定及便捷化投資環境的重要性，進行討論，議題包括國際間關於核心勞動權、企業人權責任及反貪腐的相關倡議，以及婦女、微小中型企業及原住民族等包容性議題；雙方如何透過促進雙方投資便捷及合作，為雙方業者創造有利的投資環境等事項。

在再生能源與淨零排放方面，為達永續發展目標，此次會議重點在於瞭解雙方彼此法規和政策，探尋未來雙邊合作可能性，共同應對氣候變遷的挑戰及達成雙方各自的淨零排放目標。此外，雙方亦討論如何參與WTO永續發展議題，及如何打造綠色貿易循環經濟，為業者創造商機等合作事項。

行政院經貿談判辦公室後續將會偕同相關部會，與業者、智庫及民間團體進行溝通，將相關意見納為與英方諮商的重要參考。

行政院 再生能源 原住民

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