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【重磅快評】要趙少康辭董座 NCC只是自取其辱

聯合報／ 主筆室
趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。圖／聯合報系資料照片
趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。圖／聯合報系資料照片

國民黨副總統參選人趙少康無意請辭中廣董座，國家通訊傳播委員會（NCC）宣稱要請中廣說明如何維持公平、公正的規定。趙少康表示，他也在看NCC到底會怎樣動作，這蠻有趣的，「而且你怎麼知道我不會在選前做什麼動作」。NCC管不動綠媒巨獸，卻快速祭出「公平、公正」的規定對付中廣，根本藐視法律的存在。 

NCC揮刀指向趙少康及中廣，主要理由是趙少康無意請辭中廣董事長的職務，並稱趙可能違反廣播電視法第5條之1黨政軍條款規定，包含「政府、政黨、政黨黨務工作人員，及選任公職人員不得投資」及「不得擔任董監事」等規定。NCC表示後續待委員會認定，也將請中廣說明如何落實參（候）選人競選期間宣傳的公平對待。

就法論法，廣電法第5條之1規定，「政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員不得投資廣播、電視事業」、「政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員不得擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人」、「本條所稱政黨黨務工作人員、政務人員及選任公職人員之範圍，於本法施行細則定之」，而廣電法施行細則明訂， 選任公職人員是指總統、副總統、立委、直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）及直轄市山地原住民區地方自治團體首長、直轄市及縣（市）議員，趙少康和侯友宜搭檔競逐2024大選，自然是規範的對象。

只不過，廣電法規定很清楚，法條中所列的「選任公職人員」是指經過選舉產生的公職人員，對象包括總統、副總統、立委到地方首長及議員，趙少康目前充其量只是完成登記的副總統參（候）選人，選舉也還沒有投票，除非侯康配當選並依法宣誓就職，才有廣電法的限制。趙少康說的一點也沒錯，他向中廣董事會請假，這已經超越法律了，NCC是那一點不懂？

其實，NCC色厲內荏，它很清楚，此時祭出廣電法黨政軍條款根本是師出無名，玩到底反而自取其辱，於是就把趙少康不辭中廣董座的燙手山芋丟給NCC委員，表示「後續待委員會認定」；但NCC昨晚發新聞稿，裡面大有文章，實為未來伸手干預中廣運作預埋下伏筆。

新聞稿指出，依總統副總統選罷法、公職人員選罷法及廣電法施行細則規定，廣電事業得有償提供時段供政黨、候選人從事競選宣傳，應該公正公平對待；選舉議題論政、新聞報導或邀請候選人參加節目應為公正公平處理；新聞節目與政令宣導節目應客觀、公平、確實、完整。NCC將請業者說明完整處理機制及作法，並在後續監理業務中，確保業者確實執行。

NCC天外飛來針對中廣而來的行政作為，擺明就是日後要特別緊盯中廣，即使無法威逼趙少康辭中廣董座，也要嚴密監控中廣有無公正公平對待各政黨、候選人，還要中廣為此向NCC說明處理機制及作法。

NCC這個動作的最大問題是違反行政平等原則，選戰打得火熱，但NCC眼中彷彿只有中廣一家媒體，忘了還有其他傳媒風風火火地運作，點名中廣來說明選舉議題的處理機制及作法，這不是差別待遇，什麼才是差別待遇？NCC要不要也請其他綠媒也來完整說明選舉議題處理機制及作法？         

再者，NCC雖是獨立機關，但行政作為也必須合乎比例原則，在趙少康不遂其意辭掉中廣董座，NCC就拿出超乎尋常的行政作為箝制中廣，在NCC仍有其他工具可以監理的情形下，這種針對性的作為已失去適當性、必要性及衡平性，說穿了，就是壓制脅迫，對媒體都如此，怎敢奢談我們還是個言論自由的國家呢？

中廣 NCC 趙少康

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