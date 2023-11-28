王鴻薇批出書平反論文抄襲 郭國文諷「免費再送一本」
國民黨立委王鴻薇今天說，民進黨立委郭國文向她提告，隔年就被台南地檢判不起訴，顯見博士論文有瑕疵問題，郭國文則秀出成功大學的回函，證明並未違反學術倫理，「不知道對我的書如此著迷，我可以再送您一本，不用錢的喔。」
王鴻薇上午在臉書表示，自己曾經舉發郭國文的博士論文抄襲，當時郭國文還因此提告，隔年就被台南地檢判不起訴，「法院認證」的打臉，郭國文居然還敢出版書平反抄襲，這些書本到現在還買得到，但是卻再也不提被地檢署打臉的結果，怎麼郭國文大街告人，告輸連道歉的勇氣都沒有。
對此，郭國文回應，請問王鴻薇是在提醒大眾，過去烏龍爆料的紀錄真多，2018年王鴻薇等國民黨人士，大開記者會攻擊他的論文抄襲，結果成大成大認定未違反學術倫理，「這就是您的爆料是錯誤的意思，我的論文沒有抄襲。」
郭國文也說，看到王鴻薇聯合現在的對手（無黨籍台南市立委參選人陳昆和），操作郭國文的論文，更驗證對手就是「假無黨、真藍營」，受到王鴻薇力挺，形同藍營候選人，而面對論文遭到抹黑，自己當然提告自清，最後法院認定雖然屬於烏龍爆料，但是還在言論自由的範圍內。
郭國文表示，成大學倫會已經認定，他本人的論文沒有違反學術倫理，對手依舊大肆操作，當然還是提告制止謠言，「王委員，不知道您對我的書如此著迷，我可以再送您一本，不用錢的喔。」
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