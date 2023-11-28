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蘇貞昌：中國文攻武嚇要下架台灣 政府讓世界看到台灣

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院前院長蘇貞昌在臉書表示，中國文攻武嚇、處心積慮要下架台灣，蔡政府執政卻成功在世界上架台灣、讓世界看到台灣。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院前院長蘇貞昌在臉書表示，中國文攻武嚇、處心積慮要下架台灣，蔡政府執政卻成功在世界上架台灣、讓世界看到台灣。圖／取自蘇貞昌臉書

行政院前院長蘇貞昌日前也代表蔡英文總統出席美國國家民主基金會在華府舉辦的40周年紀念活動，返台後輔選行程滿檔。他在臉書表示，中國文攻武嚇、處心積慮要下架台灣，蔡政府執政卻成功在世界上架台灣、讓世界看到台灣，這次他在美國遇到國際友人，大家都在稱讚台灣。

蘇貞昌今年1月底卸下行政院長一職後，沉寂了9個月，9月復出出書「護國四年」，之後接下民進黨總統參選人賴清德競選總部榮譽主委，並幫民進黨立委參選人輔選。

蘇貞昌表示，返台後他上周行程滿檔，周末更是全台串連。周六先去新竹幫民進黨立委參選人林志潔加油，再參加北桃園總部成立後，回到台北參與百工百業挺賴清德的盛會，晚上又到新北新店推薦立委參選人曾柏瑜。隔天早上在嘉義為蔡易餘、 陳冠廷兩個優秀的嘉義年輕世代站台，下午趕到家鄉屏東為民進黨立委參選人徐富癸加油，晚上再回到新北板橋參加立委張宏陸的總部成立大會。

蘇貞昌說，這次他去美國遇到國際友人，大家都在稱讚台灣。尤其防疫成績做到全球前段班、力抗百年大旱，讓全世界半導體產業鏈不中斷，台灣的民主更逆勢發展到亞洲第一，讓歐美國家刮目相看。「明年1月，我們要讓美德贏台灣，把進步和自由繼續傳承下去」。

美國 蘇貞昌 民進黨

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