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蔡英文駁一黨獨大：絕不濫權、做違背人民意志的事情　

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
蔡英文總統（左）今天到台北市士林三玉宮幫吳思瑤站台，蔡總統頭髮被風吹亂了，吳思瑤（右）伸手理了理總統的頭髮。記者邱德祥／攝影
蔡英文總統（左）今天到台北市士林三玉宮幫吳思瑤站台，蔡總統頭髮被風吹亂了，吳思瑤（右）伸手理了理總統的頭髮。記者邱德祥／攝影

立委選舉倒數不到50天，總統蔡英文今來到天母三玉宮，為民進黨北市第一選區（士林、北投）參選人吳思瑤站台，她說自己沒有要再選第三任，明年5月20日就畢業，也駁在野黨一黨獨大說，人民每兩年評鑑政府一次，沒有一黨獨大、濫權、專制問題。吳透露，8年前因為蔡一句話參選立委且如今要力拚第三次。

蔡總統今天是第三度來到三玉宮，民進黨北市議員林延鳳、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧，以及10多位里長、藝人楊烈都到場站台，不少支持者齊聚，現場熱鬧滾滾，就連對向馬路都有粉絲相挺。蔡總統與吳思瑤也開箱「挺好的、選對的」海報，上頭印有蔡總統、民進黨總統參選人賴清德與吳思瑤的照片，支持者現場搶著收藏這兩張限量海報。 

吳思瑤表示，小英很疼她，自己是蔡總統第一個啟動集氣加油的北市現任立委，她也算是小英御用主持人，10多年為蔡出席民進黨大型造勢活動主持超過300場。

吳指出，2016年蔡總統擔任黨主席，北投天母立委是即將8連任的國民黨丁守中，民進黨要徵召一人出來挑戰不容易，最後關鍵時刻，蔡總統把她找去，跟她講「年輕人就要不怕挑戰，如果年輕人不拚，這個國家怎麼會有未來？」吳說，不想把人民當作藍綠顏色來畫分、不想說翻轉藍綠板塊，而是大家成功讓新政治思維翻轉過去保守退步的舊政治。

蔡總統致詞首先提到，她沒有要再選第三任，明年5月20日就畢業，現在是有點要畢業的心情，也謝謝三玉宮在她兩次選舉給予支持。蔡指出，7年多來，執政過程碰到國家、全球性等很多困難，謝謝三玉宮的保佑，其次是支持民進黨執政的好朋友不離不棄，關關難過關關過。

蔡特別感謝吳思瑤，她不只是啦啦隊，而且很用力在國會支持民進黨執政，要施政要針對人民需要，連結就是國會議員非常重要的功能，直言沒有人做得比吳思瑤還要好，她強力支持執政也跟選民站在一起，把國家跟人民連結起來，是最稱職國會議員，大讚吳是用功經營地方的年輕世代立委。

蔡最後提到，在野黨說民進黨國會過半，總統又是同樣一黨，就變成一黨獨大，她強調沒有所謂一黨獨大，台灣已是民主社會，每兩年就有一次選舉，一次地方選舉、一次總統大選，人民每兩年評鑑政府一次，人民最大，政府都是戰戰兢兢在做，絕對不會濫權、做違背人民意志的事情，兩年就要被檢驗一次，因此沒有一黨獨大、濫權、專制的問題。

蔡總統今天第三度來到天母三玉宮，民進黨北市議員林延鳳、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧，以及10多位里長、藝人楊烈都到場為民進黨立委吳思瑤站台，不少支持者齊聚，現場熱鬧滾滾。 記者林佳彣／攝影
蔡總統今天第三度來到天母三玉宮，民進黨北市議員林延鳳、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧，以及10多位里長、藝人楊烈都到場為民進黨立委吳思瑤站台，不少支持者齊聚，現場熱鬧滾滾。 記者林佳彣／攝影
蔡英文總統今天到台北市士林三玉宮幫吳思瑤站台。記者邱德祥／攝影
蔡英文總統今天到台北市士林三玉宮幫吳思瑤站台。記者邱德祥／攝影
蔡總統與吳思瑤也開箱「挺好的、選對的」海報，上頭印有蔡總統、民進黨總統參選人賴清德與吳思瑤的照片，支持者現場搶著收藏限量海報。 記者林佳彣／攝影
蔡總統與吳思瑤也開箱「挺好的、選對的」海報，上頭印有蔡總統、民進黨總統參選人賴清德與吳思瑤的照片，支持者現場搶著收藏限量海報。 記者林佳彣／攝影

民進黨 吳思瑤 立委選舉 蔡英文

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