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駐美代表誰接任？ 外交部：已在作業中

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我駐美代表蕭美琴上周返台述職，並與民進黨總統參選人賴清德正式搭檔、登記參選，又在日前飛回美國辦理後續交接事宜。未來駐美代表將由誰來接任？外交部今表示，接任人選已在作業中。據了解，外交部已選定人選，最快也要等蕭美琴返國後才會公布。圖／取自蕭美琴X平台
我駐美代表蕭美琴上周返台述職，並與民進黨總統參選人賴清德正式搭檔、登記參選，又在日前飛回美國辦理後續交接事宜。未來駐美代表將由誰來接任？外交部今表示，接任人選已在作業中。據了解，外交部已選定人選，最快也要等蕭美琴返國後才會公布。圖／取自蕭美琴X平台

我駐美代表蕭美琴上周返台述職，並與民進黨總統參選人賴清德正式搭檔、登記參選，又在日前飛回美國辦理離任事宜。未來駐美代表將由誰來接任？外交部今表示，接任人選已在作業中。據了解，外交部已選定人選，最快也要等蕭美琴返國後才會公布。

蕭美琴11月19日返台，並於隔日至外交部述職，同時正式請辭駐美代表。對此，外交部表示，蕭美琴請辭後，外交部隨即依規定辦理相關辭職事宜，外交部長吳釗燮也准許蕭美琴在述職行程結束後，在返美前這段期間請假。外交部指出，蕭美琴請假這段期間，由駐美副代表鄭榮俊代理業務。

外交部強調，我國對美外交工作非常重要，絕對沒有空窗期，蕭美琴辭職生效前，仍是我國的駐美代表。

而蕭美琴短暫返台後，於11月26日至花蓮輔選，當日下午又搭機回到美國，辦理離職及交接手續，同時打包行李。據了解，她將於近日於美國紐約搭機返台。據了解，蕭美琴卸任駐美代表，須完成交接駐館人事、經費，和財產清冊等事宜。

蕭美琴返美期間則在臉書上表示，「很不捨的心情揮別這些年與我一起努力的駐美代表處團隊戰友們，」並表示，「就像我在多位前任大使努力的基礎上推進，我相信下一位依然會帶著使命上任，繼續帶領大家走更遠。」

至於下一任駐美代表會由誰來接任？外交部表示，有關蕭美琴返國述職的安排，以及後續離任工作都會依規定辦理，接任人選已在作業之中，總統府與外交部會在確認後發布，對外說明。

據悉，外交部已將蕭美琴請辭的公文送行政院，接任人選已選定對象，正在徵詢作業中。

蕭美琴 外交部 美國

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