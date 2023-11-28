跳船+1！彰化縣民眾黨團總召陳銌銌也退黨 嘆初衷不復存 黨團將解散

台灣民眾黨上個月才在彰化縣議會成立黨團，昨傳出擔任黨團副總召集人的縣議員陳重嘉已向縣議會提出退黨公文，今天擔任黨團總召的縣議員陳銌銌也宣布退出民眾黨，她發聲明指出，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲陸續完成登記後，當初的初衷也不復存，所以選擇回到沒有政黨包袱的原點，為民服務。

陳銌銌發出聲明指出，這次大選大多數民意希望能夠政黨輪替，承蒙柯文哲的信任，很榮幸能夠提供棉薄之力，成為在野整合的一分子；隨著柯、侯陸續完成登記，似乎當初的初衷也已不復存。陳銌銌也說，明年初就會決定中華民國新任總統，不論結果如何，她還是回到沒有任何政黨包袱的原點，繼續為所託的彰化縣民服務。

彰化本屆以民眾黨參選的張雪如、陳重嘉選上2席縣議員後，無黨籍彰化縣議員陳銌銌加入民眾黨，席次由2席增加為3席，上月在彰化縣議會舉行「台灣民眾黨團」成立大會，當時柯文哲以黨主席身分出席，認為能代表民眾黨能夠真正跨出台北市，服務更多的鄉親朋友。

陳銌銌是國民黨前議員張東正的妻子，2022年張東正為參選彰化市長退出國民黨，陳銌銌則以無黨籍爭取連任議員，上月舉行黨團成立大會時，陳銌銌表明，加入民眾黨是為了議會運作的責任和義務，也是個人承諾的兌現，主要是議長有開口，因此加入民眾黨。如今陳銌銌退出民眾黨，宣告彰化縣議會民眾黨團勢必解散。

地方人士指出，陳銌銌當初入民眾黨就不是有強烈意願加入，只是這樣入黨又快速退黨，讓人覺得將政治上的選擇當籌碼與兒戲；也有人認為，「此時不順勢退黨更待何時？」接下來議員選舉，民眾黨籍未必為她加分。

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