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蔡英文駁在野黨：國會過半沒有一黨獨大、專制濫權問題

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
蔡英文總統今在新北市表示，國家有很好的機制，讓人民透過投票來檢驗執政者，所以沒有國會過半京是一黨獨大，也沒有專制濫權的問題。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今在新北市表示，國家有很好的機制，讓人民透過投票來檢驗執政者，所以沒有國會過半京是一黨獨大，也沒有專制濫權的問題。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文總統今在新北市回擊在野黨，國會過半就會變成一黨獨大的論調，指「執政者蔡英文」每2年要被檢驗1次，本來國家就有很好的機制，讓人民透過投票來檢驗執政者，所以沒有所謂一黨獨大，也沒有專制濫權的問題。

蔡總統今天上午11點抵達新北市汐止區忠順廟參香，民進黨立委賴品妤號召兩三百名民眾在廟前廣場，聆聽蔡總統演說。蔡細數任內執政成績，並請民眾支持賴品妤以及民進黨總統、副總統候選人賴清德和蕭美琴。

蔡總統說，在野黨在說國會過半就會變成一黨獨大，沒有這個道理。台灣是個民主的社會，我們有言論自由，資訊流通的很快，選民腦筋都是很清楚的。「執政者蔡英文」從2016年開始，每兩年要被檢驗一次，地方選舉一次，總統大選一次，她每兩年都要被檢驗一次。

蔡總統問現場群眾「這個國家誰最大？」民眾回答「人民最大」。她也附和「人民最大嘛對不對」，本來國家就有很好的機制，讓人民透過投票來檢驗執政者，所以沒有所謂一黨獨大，也沒有專制濫權的問題，因為我們本來就是一個民主社會，人民就會檢驗執政黨。

蔡英文說，要讓執政黨可以做事，就要讓他國會過半，有強而有力的國會支持，可以比較好做事，「以前做不到的，我們現在都做到了」，號召民眾支持賴品妤連任。

蔡英文總統今在新北市表示，國家有很好的機制，讓人民透過投票來檢驗執政者，所以沒有國會過半京是一黨獨大，也沒有專制濫權的問題。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統今在新北市表示，國家有很好的機制，讓人民透過投票來檢驗執政者，所以沒有國會過半京是一黨獨大，也沒有專制濫權的問題。記者邱瑞杰／攝影

蔡英文 賴品妤

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