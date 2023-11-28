疑帶女子開房間影片延燒 王鴻薇：鄭文燦打死不認而已

行政院副院長鄭文燦遭藍營指控疑帶女子開房間影片事件延燒。國民黨立委王鴻薇今表示，台北市中正一分局都說無法判斷影片有「深偽」可能，翻成白話文就是「這個影片無法說是假的」，鄭文燦現在就是打死不認而已，連國家機器都不敢背書。

王鴻薇說，大家也看到，有關網路流傳，鄭文燦帶女人開房間影片，自己也在司法委員會提出檢舉，但法務部還沒給答案，也讓人家質疑是否在護航鄭文燦，因為這種鑑識時間根本不須拖得如此久。

王鴻薇提到，台北市中正一分局說無法判斷有深偽的可能，他認為這是繞圈子，翻成白話文，就是說「這個影片沒辦法說它是假的」，沒辦法說它是經過變造或偽造的影片，現在球就回到鄭文燦身上了。

王鴻薇說，鄭文燦現在提告，而這個影片又不如鄭所說是一部被偽造過的影片，鄭文燦現在就是打死不認而已，如果不是假的，還有國民黨立委參選人林國春指涉鄭有去澳門接受花酒，那鄭文燦還好意思做在副院長的位置上？連國家機器都不敢替你背書，指鹿為馬說是假影片。

王鴻薇最後表示，這影片沒辦法證明造假，鄭文燦又如何自圓其說？他要正式呼叫鄭文燦，應該下台，離開行政院副院長這個位置，問題才較容易真相大白。

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