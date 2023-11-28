議員誤爆高虹安喝酒唱歌照片 高虹安自嘲「大眾臉」

民進黨新竹市議員陳建名昨在市政總質詢指出，市長高虹安執政近1年，跑攤喝酒唱歌勤跑組織，連KTV都不放過，卻不熟悉舊城區復興計畫，並公布高虹安唱歌應酬照。不過，遭引用限動的網友隨即發文澄清，照片並非高虹安，只是1名與高長相相似的朋友。高虹安今說，相信議員是無心誤用照片，她當市長後幾乎沒時間在包廂喝酒唱歌，網路消息很多，應審慎查證。

對於誤用照片，陳建名沒有回應。

高虹安說，昨有議員拿出很昏暗的照片指稱她在包廂內喝酒，酒還是很大罐的，因為照片昏暗，她沒有看得很清楚，之後就有網友與朋友發現照片非她本人，也感謝被誤用照片的當事人上網澄清，消息傳出，還有網友討論她已經變成大眾臉。

高虹安指出，網路上消息很多，有些事情還是需要經過查證，不是隨便一個人1張照片就可以說市長在包廂喝酒，相信議員是無心誤用照片，但對於無辜被牽連進來的當事人，被捲入議會質詢感到遺憾與無奈。

高虹安說，應酬多少都有，以前當民代時比較常發生，現在當市長真的沒時間，但在KTV包廂唱歌每個人多少都有相關經驗，不管唱歌跳舞喝酒很多人都會做，都是正常行為，只是比較慘發生照片誤用這件事。 民進黨新竹市議員陳建名昨在市政總質詢用電腦曬出高虹安唱歌、跳舞、應酬照，市府回應，該照片非高虹安。圖／市府提供

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