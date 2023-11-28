曹桓榮「三腳督對侯有利」誓言逆轉勝 對手邱志偉反駁
2024總統選戰三腳督成形，北高雄第二選區、國民黨立委參選人曹桓榮指出，2000年陳水扁逆勢超前原本聲勢最旺的宋楚瑜，比照今日侯友宜雖民調落後，仍可上演逆轉勝；該選區民進黨現任立委邱志偉強調，觀察藍白先前權力分贓的角力過程，就能證明民進黨才能帶台灣穩健發展。
曹桓榮指出，2000年總統大選，原本氣勢最強的是宋楚瑜民調勝過陳水扁，但最終卻是陳以497萬多票、得票率39.30％勝選，實現中華民國首次和平政黨輪替；曹指出2024同樣三腳督選戰，賴清德雖一直被看好，但隨著泛藍支持者陸續歸隊，最新民調已顯示藍綠陣營的差距不到2％，「預計侯友宜將同樣演出逆轉勝」。
曹桓榮說，柯文哲若是沒有參選，或是民眾黨一蹶不振，原本支持柯文哲的年輕選票可能大量流向民進黨，三腳督的局勢不僅未必對侯友宜完全不利，反而可以刺激中間選民進而支持侯友宜。而該選區的民黨黨對手邱志偉強調，政治是為了讓人民生活過得更好而存在，相信民進黨能再次連任、建設台灣。
邱志偉表示，賴清德總從政近三十年來，不管是當醫師還是國會問政、當市長、行政院長到副總統，都相當積極認真，行政院長任內核定岡山捷運延伸線，對北高雄建設貢獻良多，邱認為藍白在野勢力，先前在權力分贓的角力過程，「只有排除某一政黨執政，卻不談自己執政願景的互動過程，讓國人對政治選舉感到失望」，讓大眾看見民進黨才能台灣穩定發展。
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