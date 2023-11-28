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控有謙家園違法擴建 陳椒華批違反環評

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
時代力量立法委員陳椒華（圖）上午舉行記者會控訴新竹市議員吳國寶的寶山「有謙家園」違法擴建，陳椒華表示上周現場勘查時新竹縣環保局說有謙案曾在107年做過環評變更備查，但卻未依法公開上網公告，明顯瀆職。記者葉信菉／攝影
時代力量立法委員陳椒華（圖）上午舉行記者會控訴新竹市議員吳國寶的寶山「有謙家園」違法擴建，陳椒華表示上周現場勘查時新竹縣環保局說有謙案曾在107年做過環評變更備查，但卻未依法公開上網公告，明顯瀆職。記者葉信菉／攝影

時代力量立法委員陳椒華上午舉行記者會控訴新竹市議員吳國寶的寶山「有謙家園」違法擴建，陳椒華表示上周現場勘查時新竹縣環保局說有謙案曾在107年做過環評變更備查，但卻未依法公開上網公告，明顯瀆職。陳椒華痛批本案非常離譜，基地配置圖前後差異面積高達六成以上，此地為山坡地保育區，波谷地形差異甚大，配置圖豈能用變更備查說變就變，而且還在原本的邊坡保護區增加住宅區，明顯違反環評。

時代力量立法委員陳椒華（左）上午舉行記者會控訴新竹市議員吳國寶的寶山「有謙家園」違法擴建，陳椒華痛批本案非常離譜，基地配置圖前後差異面積高達六成以上，此地為山坡地保育區，波谷地形差異甚大，配置圖豈能用變更備查說變就變。記者葉信菉／攝影
時代力量立法委員陳椒華（左）上午舉行記者會控訴新竹市議員吳國寶的寶山「有謙家園」違法擴建，陳椒華痛批本案非常離譜，基地配置圖前後差異面積高達六成以上，此地為山坡地保育區，波谷地形差異甚大，配置圖豈能用變更備查說變就變。記者葉信菉／攝影

陳椒華 新竹 環評

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