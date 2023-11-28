控有謙家園違法擴建 陳椒華批違反環評

1994年，民進黨陳水扁、國民黨黃大洲、新黨趙少康，三強競逐的台北市長選舉，最後喊出「棄黃保趙」卻沒有成功，最終陳水扁贏得勝選。身為「棄保始祖」的趙少康，27日接受本報專訪。他分析說，當時敗選問題在於「沒有徹底擊敗黃大洲」。時隔28年，這次當侯友宜的副手參選，再度面對三腳督局面。他說，三腳督決鬥時，對手想的都一樣，民進黨當初知道只要把趙少康、黃大洲打平，就贏了，就怕兩人實力懸殊，這次自然也是。

2023-11-28 06:00