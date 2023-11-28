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影／加入民進黨的契機 林昶佐：柯文哲說要重啟服貿時

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法委員林昶佐（圖）上午接受媒體聯訪，林昶佐表示，決定要加入民進黨的契機是幾個月前，當柯文哲說要重啟服貿的時候。記者葉信菉／攝影
立法委員林昶佐（圖）上午接受媒體聯訪，林昶佐表示，決定要加入民進黨的契機是幾個月前，當柯文哲說要重啟服貿的時候。記者葉信菉／攝影

立法委員林昶佐上午在立法院接受媒體聯訪，林昶佐表示，決定要加入民進黨的契機是幾個月前，當柯文哲說要重啟服貿的時候，他強調自己蠻驚訝，服貿這個題目已經消失蠻久了，不只國內認為不該簽這種協定、國際社會也是走向這種方向。而柯文哲過去因為反服貿得到政治前途，居然講出要重啟服貿，然後侯友宜也說要重啟服貿。

林昶佐表示自己有一個很大的感觸，台灣好不容易用十年的時間慢慢的抽離中國經貿的陷阱，世界各國也都看到一樣的發展趨勢，正走在一個對的方向，而一個過時的題目突然被台灣的政客，藍白兩邊都整合起來了，如果藍白過半，等於是違逆世界的潮流，對台灣來說是非常危險的。

服貿 林昶佐

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