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林國春要自費鑑定開房片 鄭文燦批抹黑

聯合報／ 記者張睿廷陳熙文李奕昕翁至成／台北報導
國民黨立委王鴻薇（右）與新北市議員林國春（左）舉行「鄭文燦開房影片真偽鑑定拖一個月！王鴻薇、林國春送私人鑑定」記者會，指影片交法務部後一個月仍無聲無息。記者林伯東／攝影
國民黨立委王鴻薇（右）與新北市議員林國春（左）舉行「鄭文燦開房影片真偽鑑定拖一個月！王鴻薇、林國春送私人鑑定」記者會，指影片交法務部後一個月仍無聲無息。記者林伯東／攝影

針對先前流出疑似行政院副院長鄭文燦開房間影片，國民黨立委王鴻薇與新北市板橋區立委參選人林國春要求法務部調查，但法務部超過一個月提不出報告。林國春昨天表示，他將自費送交鑑定影片真偽，讓真相大白。鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，已請律師提出告訴。

臉書粉絲專頁「Next逆襲」上月廿四日上傳影片，貼文稱「這又是？」當天又張貼照片，貼文指「又來新聞了」，影像中一名男子與一名女子同行「開房間」及在汽車旁擁抱，其中男子被網友影射是鄭文燦。鄭文燦委託律師上月廿五日向台北市中正一警分局報案，對版主提告妨害名譽，分局隔天報請台北地檢署指揮偵辦，當月廿七日將一段影片、四張照片檔案送刑事局數位鑑識，警方數位鑑識結果為「無法判斷深偽可能」。

據了解，刑事局使用兩套深偽技術（Deepfake）鑑識軟體，一套檢測有深偽可能、一套檢測沒有深偽，官警研判影片及照片畫質過低，產生不一致的檢測結果。

台北市中正一警分局本月初通知上傳影像的「Next逆襲」版主到案，偵詢約一小時後請回，當時數位鑑識結果尚未出爐，不排除近期再通知說明後函送。

影片 鄭文燦 林國春 妨害名譽 王鴻薇

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