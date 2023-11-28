民代爆 上億大內宣 公股銀埋單
國民黨台北市立委參選人徐巧芯昨爆料，財政部近期要八大公股行庫合拍「提升公股行庫形象」廣告，宣傳政策政績，總金額破億元，透過公股行庫出資，轉嫁給全民埋單。她批民進黨又用人民的錢做大內宣洗腦，濫用行政資源。
財政部昨指，公股銀行為提升企業形象，共同拍攝形象廣告於各媒體播放，為其業務營運自主事項，並無施壓情事；至於委請公關公司之採購事項，則由各銀行依規定及作業程序辦理。
徐巧芯昨開「用你的錢，洗你的腦，民進黨大內宣又來了」記者會，她說，日前接獲公股銀行內部人員深喉嚨爆料，財政部十一月八日召集八大公股行庫開會，討論拍攝廣告宣傳政策等內容，原本資金應由財政部負責，卻發公文要求各銀行出資，營造「自家銀行自行宣傳政策」假象，由彰化銀行統籌辦理。
據她了解，廣告包括四部卅秒短片，政策內容包括普惠金融、青安貸款及中小企業千億與融資方案等，拍攝費用三二○萬元，各家分攤四○萬元，後續廣告託播費用，各家銀行至少出資一千萬元、金控二千萬元，總金額破億元，但支出必須符合「國營企業公共關係費、業務宣傳費及廣告費列支原則」。
徐巧芯說，宣傳政績，財政部應自費，而非找行庫出資；廣告公關廠商正在遴選，判斷可能已找到廠商，仍無法確定是否付款。
她舉「幫推」與「投石」公關公司吃下政府標案例子，質疑民進黨這些年來豢養網軍與文宣隊伍的路數，平時吃政府標案維持壯大，選舉就為政黨服務。
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