賴清德：5年內投入480億 提升身心障礙家庭照顧服務

副總統賴清德今天接見社團法人中華慈光愛心會第26屆「大愛獎」得獎人及其身心障礙子弟，他表示，行政院已通過「身心障礙照顧服務布建計畫」，預計於113年至117年間，在5年內投入480億餘元預算，增加1355名社工，增設身心障礙家庭照顧服務據點至200處、社區居住及日間照顧據點至1812處，可增加服務1萬4572人。

賴清德表示，他很榮幸能跟大家見面。中華慈光愛心會自1996年創建，於1998年起即設立「大愛獎」，以表彰長期照顧身心障礙者家屬的愛與辛勞。社會上有許多身心障礙者，但有「愛」，就能讓障礙者無「礙」，這是大家共同努力的成果。他感謝中華慈光愛心會創建以來，秉持尊重生命、關懷社會的精神，致力於建構友善、無障礙的生活環境。

賴清德指出，為照顧身心障礙者，政府致力建置更完善的社會制度來減輕身心障礙者家庭的負擔。未來會將社區式服務據點納入社會住宅，布建19縣市57處據點，規劃多元化、非封閉式機構，增加1222床，另外也提高身心障礙照顧服務之教保員薪資樓地板至3萬7700元，這些都是政府所做的努力。

賴清德也說，政府會跟大家共同合作，也期盼中華慈光愛心會持續給予建議，讓政府在照顧身心障礙者方面做得更好、更周延。

商品推薦