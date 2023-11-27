影／離譜男師偷百件內褲 監委認處理有瑕疵須檢討
國立台南高級商業職業學校前莊姓男教師於102年，3度前往台南大學女宿曬衣場，偷竊內衣褲近百件，但經監察院調查，台南高商在莊師在犯後，僅讓莊師離職，未依法進行校安通報，也未啟動調查，直至106年莊師在它校再犯另一起性平案件，台南高商才啟動性平調查，監察委員紀惠容認為台南高商處理有瑕疵，要求台南高商、台南大學、教育部須檢討。
紀惠容指出，偷竊女性內衣褲，並非僅是竊盜罪，因其恐造成被竊女學生心生惶恐，且該行為具備冒犯意圖，構成性騷擾防治法第二條所述之敵意與被冒犯情境，但台南高商當時校長及相關主管人員卻聲稱不知情。
紀惠容批評，莊師偷竊內衣褲情事在102年時，台南市警察局即針對該案聯繫校方，並且由台南高商提供莊師課表，在莊師任課期間，由警方帶回租屋處，搜得贓物，因此台南高商並非不知情，且直到106年莊師在中壢家商任教再度爆發性平案件，中壢家商調查後發現莊師過往性騷經歷後，經教育部及國教署督促，台南高商才交給性平會處理，但過程中充滿瑕疵，台南大學配合台南高商調查時行事也消極粗糙，僅一名學生提供陳述。
紀惠容也呼籲，師生存在權力不對等關係，教育部應該將不當聯繫之樣態與罰則運用明確化，杜絕師生權勢關係延伸至性平調查中。
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