快訊

法籍情侶檔屏東彎刀縱走4日後失蹤 警消兵分多路空勤搜尋

不開車還要買？板橋車位225萬「租38年才回本」 內行這樣選

聯合情夫砍殺前夫...澳女學者攜兒女逃來台3年 因1事落網引渡

影／離譜男師偷百件內褲 監委認處理有瑕疵須檢討

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
監察委員紀惠容指出，台南高商前莊姓男教師偷竊女學生內褲一事，不只是竊盜罪，更犯了性騷法，應該以性平事件妥善對待。記者曾原信／攝影
監察委員紀惠容指出，台南高商前莊姓男教師偷竊女學生內褲一事，不只是竊盜罪，更犯了性騷法，應該以性平事件妥善對待。記者曾原信／攝影

國立台南高級商業職業學校前莊姓男教師於102年，3度前往台南大學女宿曬衣場，偷竊內衣褲近百件，但經監察院調查，台南高商在莊師在犯後，僅讓莊師離職，未依法進行校安通報，也未啟動調查，直至106年莊師在它校再犯另一起性平案件，台南高商才啟動性平調查，監察委員紀惠容認為台南高商處理有瑕疵，要求台南高商、台南大學、教育部須檢討。

紀惠容指出，偷竊女性內衣褲，並非僅是竊盜罪，因其恐造成被竊女學生心生惶恐，且該行為具備冒犯意圖，構成性騷擾防治法第二條所述之敵意與被冒犯情境，但台南高商當時校長及相關主管人員卻聲稱不知情。

紀惠容批評，莊師偷竊內衣褲情事在102年時，台南市警察局即針對該案聯繫校方，並且由台南高商提供莊師課表，在莊師任課期間，由警方帶回租屋處，搜得贓物，因此台南高商並非不知情，且直到106年莊師在中壢家商任教再度爆發性平案件，中壢家商調查後發現莊師過往性騷經歷後，經教育部及國教署督促，台南高商才交給性平會處理，但過程中充滿瑕疵，台南大學配合台南高商調查時行事也消極粗糙，僅一名學生提供陳述。

紀惠容也呼籲，師生存在權力不對等關係，教育部應該將不當聯繫之樣態與罰則運用明確化，杜絕師生權勢關係延伸至性平調查中。

監察委員紀惠容指出，台南高商並非不知情莊師偷竊內衣褲，102年台南市警局即有聯繫台南高商，並將莊師帶回住處搜到贓物。記者曾原信／攝影
監察委員紀惠容指出，台南高商並非不知情莊師偷竊內衣褲，102年台南市警局即有聯繫台南高商，並將莊師帶回住處搜到贓物。記者曾原信／攝影

台南 偷竊 教育部 監察院 性騷擾 竊盜

延伸閱讀

台中女警疑遭男同事偷內褲 法院認定所長施壓要她別告

只穿內褲到處跑！杜娃黎波東京街拍「下半身光溜溜過馬路」　純白曬腿神器讓美腿現形

內褲顏色被曝光…國小男童連摔女同學5次 踩到她口鼻流血

成大台文系所學會舉發副教授遭報復？ 監委申請自動調查

相關新聞

蔡總統：遇疫情經濟仍持續成長 台灣是安全投資地點

蔡英文總統今天出席2023年台灣全球招商論壇，她表示，儘管遭遇疫情和其他全球挑戰，台灣經濟仍然持續成長，證明台灣是安全的...

周玉蔻批唐鳳打詐不力且不適任 數位部回應了

國內詐騙訊息、假消息泛濫，不少人將矛頭指向數位發展部長唐鳳「打詐不力」，媒體人周玉蔻更直言「唐鳳不適任」，對此，數位發展...

影／離譜男師偷百件內褲 監委認處理有瑕疵須檢討

國立台南高級商業職業學校前莊姓男教師於102年，3度前往台南大學女宿曬衣場，偷竊內衣褲近百件，但經監察院調查，台南高商在...

【重磅快評】鄭文燦桃色影片 法務部怎麼埋單？

行政院副院長鄭文燦捲入桃色影片風波，立委王鴻薇與新北市議員林國春一個月就遞交影片，要求法務部調查，但超過一個月無下文。中...

蔡總統：強化社會安全網第二期 投入超過400億

蔡英文總統今天接見參與監所教化及保護事業有功人士團體，她說，更生保護工作是社會安全網重要的一環。政府推動強化社會安全網第...

充滿渾話的選舉話術 都是為了要誆你那張選票

剩不到兩個月的選舉開始進入短兵相接階段，三黨相爭的局面已定，而票票必爭的棄保戰也開打。各黨都有一定的選戰謀略與攻勢，攻誰棄誰學問都很大，選戰裡候選人大話好話說盡，渾話和謊話也會滿天飛，再加上候選人說不清楚，媒體加油添醋，說多莫名鬼話都會出現，選民一定要用火眼金睛冷靜以對，這些選舉騙術絕對不下於詐騙集團，就是為了誆你那張票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。