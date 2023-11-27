蔡總統：強化社會安全網第二期 投入超過400億

蔡英文總統今天接見參與監所教化及保護事業有功人士團體，她說，更生保護工作是社會安全網重要的一環。政府推動強化社會安全網第二期計畫，投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系，以及社區支持，也提供更完善的司法精神醫療服務。盼未來政府和民間透過更密切合作，提升服務量能，一起建構更具韌性的社會安全網。

蔡總統表示，感謝大家以正向的力量，協助更生人順利回歸社會。范文東和薛紹虞在天主教監獄服務社不同分社，發揮宗教大愛精神，投入收容人教化輔導工作。董月春成立馨園女性中途之家，安置無家可歸的女性更生人。大家的毅力和服務精神，讓人非常敬佩。

蔡總統說，在地檢署擔任榮譽觀護人的林永河、黃萬然、陳學堂，都以專業保護管束個案，協助輔導工作。在台灣更生保護會不同分會服務的張首都、沈美利、廖學從及陳國賢，用多元方式協助更生人和家庭度過難關，讓更生人順利回歸社會。

蔡總統指出，更生保護工作是社會安全網重要的一環。政府推動強化社會安全網第二期計畫，投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系，以及社區支持，也提供更完善的司法精神醫療服務。

蔡總統說，她要再次感謝大家的付出，因為大家的陪伴，讓更生朋友更有信心和能力，邁向嶄新的人生；大家的無私付出，強化社會更多元更生保護網絡。除了分享工作上的心得，請大家提出建議，讓政府和民間透過更密切合作，提升服務量能，一起建構更具韌性的社會安全網。

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