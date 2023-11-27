快訊

TVBS最新民調！侯康配衝到只差賴蕭配3個百分點 柯盈配大幅下滑

藍白合破局...彰縣議員退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

蔡總統：強化社會安全網第二期 投入超過400億

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「112年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「112年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見參與監所教化及保護事業有功人士團體，她說，更生保護工作是社會安全網重要的一環。政府推動強化社會安全網第二期計畫，投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系，以及社區支持，也提供更完善的司法精神醫療服務。盼未來政府和民間透過更密切合作，提升服務量能，一起建構更具韌性的社會安全網。

蔡總統表示，感謝大家以正向的力量，協助更生人順利回歸社會。范文東和薛紹虞在天主教監獄服務社不同分社，發揮宗教大愛精神，投入收容人教化輔導工作。董月春成立馨園女性中途之家，安置無家可歸的女性更生人。大家的毅力和服務精神，讓人非常敬佩。

蔡總統說，在地檢署擔任榮譽觀護人的林永河、黃萬然、陳學堂，都以專業保護管束個案，協助輔導工作。在台灣更生保護會不同分會服務的張首都、沈美利、廖學從及陳國賢，用多元方式協助更生人和家庭度過難關，讓更生人順利回歸社會。

蔡總統指出，更生保護工作是社會安全網重要的一環。政府推動強化社會安全網第二期計畫，投入超過400億元，整合政府和民間力量，加強精神衛生社區體系，以及社區支持，也提供更完善的司法精神醫療服務。

蔡總統說，她要再次感謝大家的付出，因為大家的陪伴，讓更生朋友更有信心和能力，邁向嶄新的人生；大家的無私付出，強化社會更多元更生保護網絡。除了分享工作上的心得，請大家提出建議，讓政府和民間透過更密切合作，提升服務量能，一起建構更具韌性的社會安全網。

更生人 司法 蔡英文

延伸閱讀

維安在旁不習慣 趙少康哭：女兒約好吃乾杯「爸爸不准來！」

馬英九稱蔡英文論文「不存在」 總統府駁：為選舉利益公然說謊

影／賴清德、蘇貞昌、鄭文燦力挺張宏陸 盼民眾繼續守護台灣

影／馬英九台中助講砲火猛 批蔡總統論文問題比林智堅更嚴重

相關新聞

綠打億元文宣戰 徐巧芯：財政部促8大行庫出錢拍大內宣廣告 誰好康？

國民黨台北市議員徐巧芯今天爆料，財政部近期邀集8大公股行庫拍攝「提升公股行庫形象」廣告，要求共同出資320萬拍攝4部30...

鄭文燦「開房間」照片沒下文？ 警方說話了

國民黨立委王鴻薇與國民黨新北板橋區立委參選人林國春舉行記者會，他們指出，先前流出疑似行政院副院長鄭文燦「開房間」影片，要...

蔡英文：強化社會安全網第二期 投入超過400億

蔡英文總統今天接見參與監所教化及保護事業有功人士團體，她說，更生保護工作是社會安全網重要的一環。政府推動強化社會安全網第...

TVBS民調/侯康衝到只差賴蕭3趴 柯大幅下滑

藍白合破局，國民黨、民眾黨各自參選，TVBS民調中心11月25日到26日下午1點半到5點進行市話、手機電訪調查，今天公布...

充滿渾話的選舉話術 都是為了要誆你那張選票

剩不到兩個月的選舉開始進入短兵相接階段，三黨相爭的局面已定，而票票必爭的棄保戰也開打。各黨都有一定的選戰謀略與攻勢，攻誰棄誰學問都很大，選戰裡候選人大話好話說盡，渾話和謊話也會滿天飛，再加上候選人說不清楚，媒體加油添醋，說多莫名鬼話都會出現，選民一定要用火眼金睛冷靜以對，這些選舉騙術絕對不下於詐騙集團，就是為了誆你那張票。

彰縣議員陳重嘉退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

台灣民眾黨上個月才在彰化縣議會成立黨團，今天卻傳出擔任黨團副總召集人的縣議員陳重嘉已向縣議會提出退黨公文，對此彰化縣民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。