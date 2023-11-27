影／鄭文燦桃色影片鑑定拖一個月 藍委「自費」送鑑定

國民黨立委王鴻薇上午與新北市議員林國春舉行「鄭文燦開房影片真偽鑑定拖一個月！王鴻薇、林國春送私人鑑定」記者會，指出日前要求法務部調查局檢視疑似行政院副院長鄭文燦捲入的桃色影片有無變造、剪接。調查局長王俊力稱2周內可以辨識影片，為何影片被揭露後一個月仍無聲無息，林國春則宣布將「自費」送交鑑定真偽，盡快讓真相大白。

王鴻薇直言，這些影片10月26日就已經親自遞交相關證據，要求法務部調查，一周內提出報告，但是至今近一個月時間，仍未提供給委員會任何訊息有無偽造。林國春直言，之前他開記者會公開鄭文燦接受組頭招待前往澳門桃色行，還有證人筆錄指證歷歷，鄭文燦第一時間駁斥，說自己2011年只去一次澳門，而且是跟老婆去，還要說告林國春，但是事發至今鄭文燦完全不敢提告，而且也被抓到鄭文燦2011年被法院認證去澳門酒店，而且同行還有陸委會副主委梁文傑等人，人證、物證俱在，鄭文燦完全就是心虛，不然律師、證物都準備好了，歡迎提告。 國民黨立委王鴻薇（右）上午與新北市議員林國春（左）舉行「鄭文燦開房影片真偽鑑定拖一個月！王鴻薇、林國春送私人鑑定」記者會，指出日前要求法務部調查局檢視疑似行政院副院長鄭文燦捲入的桃色影片有無變造、剪接。調查局長王俊力稱2周內可以辨識影片，為何影片被揭露後一個月仍無聲無息。記者林伯東／攝影

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