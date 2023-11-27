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鄭文燦「開房間」照片沒下文？ 警方說話了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)
臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)

國民黨立委王鴻薇與國民黨新北板橋區立委參選人林國春舉行記者會，他們指出，先前流出疑似行政院副院長鄭文燦「開房間」影片，要求法務部調查，怎料超過一個月無聲無息。對此，當初受理的中正警一分局說明，刑事局鑑定的報告結果為「無法判斷深偽（深度偽造，圖像合成的技術應用）可能」。

中正警一分局指出，關於立委王鴻薇質疑受理行政院鄭副院長「開房影片」真偽鑑定拖一個月案，由於鄭文燦針對臉書「Next逆襲」張貼的照片及影片，在10月25日向警方提告妨害名譽，警方10月26日報請台北地檢署指揮偵辦，10月27日將相關檔案送交刑事局進行深偽鑑識，刑事局在11月8日函復鑑識報告結果為「無法判斷深偽可能」，本案後續偵查仍由台北地檢署指揮偵辦。

影片 國民黨 行政院 鄭文燦 王鴻薇

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