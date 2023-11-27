影／又見重劃禿鷹？陳椒華呼籲台南市政府莫圖利財團
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行，「又見重劃禿鷹－請台南市政府莫圖利財團以7人籌備會就可成立重劃會」記者會，針對各界提起自辦市地重劃諸多爭議案件中，台南市政府未確實依法行政的爭議事件尤多。
陳椒華質疑台南市政府透過行政處分，配合高雄客運鍾嘉村為主的三地重劃財團全盤掌控台南市安北（一）重劃案，讓台南市安北（一）自辦重劃區籌備會得以透過不同理由繼續存在而免遭被依法廢止。陳椒華委員語重心長表示，由於重劃法令不完善、不周延，讓政府與重劃財團遊走法令灰色地帶，不斷侵害弱勢地主土地財產及合法居住權，達到重劃財團獲得最大重劃利益的目標。 陳椒華要求政府應立即展開修改重劃法令的工作。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言