影／又見重劃禿鷹？陳椒華呼籲台南市政府莫圖利財團

上周「藍白合」正式破局，國民黨推出「侯康配」，民眾黨推出「柯盈配」，對決民進黨的「賴蕭配」。雖然民調上看，賴蕭配已不再是「一騎絕塵」，但在民進黨基本盤堅如磐石情況下，無論侯康、柯盈想要反超，都有一定難度。雙方都有相當的動機訴諸「棄保」。只是截至目前為止，在戰略設定和實際執行上，藍白內部都存在落差。兩黨「藍白合」破局，但破了後要鬥還是要破，似乎還沒有明確的方向。...

2023-11-27 14:30