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綠打億元文宣戰 徐巧芯：財政部促8大行庫出錢拍大內宣廣告 誰好康？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯今開「用你的錢，洗你的腦，民進黨大內宣又來了」記者會。記者鍾維軒／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯今開「用你的錢，洗你的腦，民進黨大內宣又來了」記者會。記者鍾維軒／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯今天爆料，財政部近期邀集8大公股行庫拍攝「提升公股行庫形象」廣告，要求共同出資320萬拍攝4部30秒短片，後續的廣告託播費由各銀行出1000萬、金控2000萬，總金額破億元，她批評民進黨用人民錢進行大內宣洗腦，如果這不叫濫用行執政資源，什麼叫濫用行政資源？

徐巧芯今天舉行「用你的錢，洗你的腦，民進黨大內宣又來了」記者會，她說，日前接獲公股銀行內部人員深喉嚨爆料，財政部11月8日召集8大公股行庫開會討論拍攝廣告內容和宣傳政策，資金應由財政部負責，事後卻透過公文要求各銀行自行出資，營造為「自家銀行自行宣傳政策廣告業務」，由彰化銀行統籌辦理。

徐巧芯表示，廣告包括4部30秒短片，政策如普惠金融、青安貸款及中小金業千億與融資方案等，拍攝費用320萬，各家分攤40萬，後續廣告託播費用，各家銀行至少出資1000萬、金控2000萬，總金額破億元，該支出必須符合「國營企業公共關係費、業務宣傳費及廣告費列支原則」。

記者詢問，廣告內容是否和選舉有關？有無透過遴選規定辦理？徐巧芯也坦言，廣告內容與選舉無關，但也都不是公股銀行的政策，只是宣傳財政部政績，財政部應該要自己花錢，而非找8大行庫出資。至於廣告公關廠商是否確定？徐巧芯說，遴選正在進行，但已經有拍攝秒數、口白、分鏡，她判斷可能已經找到廠商，但不確定是否付款。

徐巧芯也質疑，幫推與投石公關公司是2016年政黨輪替後成立的公司，藏鏡人正是蔡英文總統的文宣大將林錦昌與李厚慶，在蔡總統第一任期內，就吃下超過8300萬元的政府標案。幫推拿下的23個政府標案中，有21案都採限制性招標，還有13案只有幫推1家投標。

徐也說，投石曾標下的11案中，有10案都是限制性招標，其餘1案只有投石1家投標，其實就是量身定做，說是私相授受都不為過。2020年總統大選，這2家公司更承接了69件蔡總統陣營的宣傳案近3000萬元，為蔡總統連任立下汗馬功勞，因為申報競選經費才浮上檯面。

徐巧芯指出，民進黨這些年來豢養網軍與文宣隊伍的路數，就是平時吃政府標案維持壯大，選舉時就為政黨服務。這回財政部要求8大行庫出錢拍廣告，同樣的路數又來了，大家要不要猜猜，什麼樣的公關公司會被遴選到？

徐巧芯表示，這波上億元的文宣戰，就這麼透過公股行庫，轉嫁給全民埋單，讓老百姓用自己的錢，洗自己的腦。早不拍晚不拍，選舉到了就要拍，還要8大行庫同時拍，如果這不叫做濫用行執政資源，什麼叫做濫用行政資源？

財政部政策宣傳的廣告腳本曝光。圖／北市議員徐巧芯提供
財政部政策宣傳的廣告腳本曝光。圖／北市議員徐巧芯提供
財政部透過公文要求各公股銀行出資廣告拍攝費用。圖／北市議員徐巧芯提供
財政部透過公文要求各公股銀行出資廣告拍攝費用。圖／北市議員徐巧芯提供

廣告 徐巧芯 大內宣 公股行庫

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