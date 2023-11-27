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唐鳳是否適任數位部部長？沈伯洋：應有更好的位置
民進黨不分區立委參選人沈伯洋分今天接受「新聞放鞭炮」專訪，對於數位部部長唐鳳是否能適任問題，沈伯洋表示，唐鳳擅於處理公民提案，部長需要的能力不太一樣，唐鳳應該有更好的位置。
節目主持人周玉蔻認為數位部應該換人當家，沈伯洋表示，唐鳳之前是行政院政務委員，在公民提案、協調部分能力滿強的，做為數位發展部的部長，所需要的能力又跟政務委員大不同，轉換的時候需要一些成本。
沈伯洋說，唐鳳在立法院備詢時，被問到有關假消息議題，在應對上要再說明。至於唐鳳是否適任？沈伯洋表示，唐鳳應該有更好的位置。
周玉蔻指出，近年來詐騙猖獗，名人圖像被盜用，數位部在短時間內沒有下令META、GOOGLE等平台下架，這樣還能當什麼部長。
沈伯洋說，這是大方向不同的關係，以他自身的立場，這應該由國家做，不能外包給民間機關執行。
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