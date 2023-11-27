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林國春再批桃色影片 鄭文燦：已請律師提出告訴

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
針對行政院副院長鄭文燦疑似桃色影片，國民黨立委王鴻薇，今再與新北立委參選人林國春舉行記者會，批評法務部至今都沒有拿出調查結果，林國春並表示將「自費」送交鑑定真偽。對此，鄭文燦辦公室重申三點，批評林國春是為了選舉栽贓抹黑，強調已請律師提出告訴。圖／聯合報資料照片
針對行政院副院長鄭文燦疑似桃色影片，國民黨立委王鴻薇，今再與新北立委參選人林國春舉行記者會，批評法務部至今都沒有拿出調查結果，林國春並表示將「自費」送交鑑定真偽。對此，鄭文燦辦公室重申三點，批評林國春是為了選舉栽贓抹黑，強調已請律師提出告訴。圖／聯合報資料照片

針對行政院副院長鄭文燦疑似桃色影片，國民黨立委王鴻薇與國民黨新北市立委參選人林國春舉行記者會，批評法務部至今都沒有拿出調查結果，林國春將自費送交鑑定真偽。鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，強調已請律師提出告訴。

針對林國春記者會，鄭文燦辦公室表示，關於網路流傳的影像，鄭文燦多次公開聲明影中人不是他本人，委請律師提告，由司法機關查明影片來源、還原真相。

鄭文燦辦公室指出，鄭文燦與太太2011年至澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有林國春任意指控的情節，批評林國春為了選舉，任意抹黑栽贓，卻從未提出有效證據，鄭文燦已請律師提出告訴，遏止造謠。

鄭文燦 林國春 律師

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