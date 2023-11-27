鄭文燦疑開房間影片鑑定案沒下文 藍營自費送民間鑑定

國民黨立委王鴻薇與國民黨新北板橋區立委參選人林國春舉行記者會，他們指出，先前流出疑似行政院副院長鄭文燦開房間影片，已要求法務部調查，法務部超過一個月提不出報告。王鴻薇說，調查局長王俊力上周說兩周內可辨識影片，明明可以還鄭文燦清白，為何一個月仍無聲無息，可能影片就是真的，才不敢提出。

林國春表示，他將自費送交鑑定影片真偽，讓真相大白。

王鴻薇指出，這些影片10月26日已遞交相關證據，要求法務部調查，一周內提出報告，至今近一個月時間，仍未提供給立法院司法法制委員會有無偽造的任何訊息。鄭文燦身為行政院副院長，涉及不倫桃色爭議，嚴重影響國家形象，這件事非同小可，難道是結果不能公開？如果監視影片有偽造剪接，政府應該早就公布，不會拖拖拉拉。

林國春說，據他過去刑事鑑定經驗與專業，不同影片驗證真偽，雖然有技術難度的差異，但是以鄭文燦影片長度，驗一個月還沒有報告，相當荒謬，尤其他第一時間就說可幫送美國鑑定，如果當時送去，現在早有結果，要法務部說明有沒有政治考量。

林國春表示，他之前開記者會公開鄭文燦接受組頭招待，前往澳門桃色行，有證人筆錄指證歷歷，鄭文燦第一時間駁斥，說2011年只去一次澳門，而且是跟老婆去，要告林國春，但是事發至今鄭文燦完全不敢提告，也被抓到鄭文燦在2011年被法院認證去澳門酒店，同行的有陸委會副主委梁文傑等人，人證物證俱在，鄭文燦就是心虛，不然律師，證物都準備好了，歡迎提告。

林國春說，如果法務部拖著不做，那他自己做。會將鄭文燦4部影片，3張照片，送交給民間鑑定公司，進行真偽鑑定，也會提供給鄭文燦與相關單位資料，讓案件盡早破案。

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