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政府很多奇奇怪怪案子 貪官剋星吳宗憲：應給人民交代

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市法制局長吳宗憲被國民黨提名不分區立委，他倡議推動重設特偵組。圖／本報資料照片
新北市法制局長吳宗憲被國民黨提名不分區立委，他倡議推動重設特偵組。圖／本報資料照片

各黨不分區名單持續引發討論，國民黨不分區立委提名人吳宗憲今接受廣播專訪，推動重設特偵組的目標，尤其政府過去有那麼多「奇奇怪怪」案子，應該給人民交代；另外有關「侯康配」民調提升，他也說定下來什麼都好，現在選情是倒吃甘蔗、越來越好。

吳宗憲今上廣播節目接受專訪，分享自身過去經歷及被提名不分區立委後心境。他表示，自己不是外界所說的什麼侯家軍，大家都是為國家努力；當檢察官20年，其中11年辦涉貪案件，藍綠都有，比如劉政鴻案、鄭文燦任內的第一個弊案等。

吳宗憲指出，自己很認同國民黨總統參選人侯友宜重設特偵組的政見，特偵組不是不受監督，這觀念是大錯特錯，這是要讓檢察官能專心，針對立委或部會首長級以上的人來辦案，甚至降低被行政阻饒的機率，相關流程法官還是照著走。

吳宗憲認為，有些人只是單純貪汙錢財，有些人卻是會謀財害命，比如疫苗、口罩及快篩劑，這是攸關人命的；雷艦案，以及潛艦案則是一次編足預算，國家有這麼多「奇奇怪怪」案子的時候，政府應該給人民交代，讓大家心理安定，這應該是執政者要做的事情。

吳宗憲表示，政府現在一天到晚講錢不夠，卻在亂花錢，台灣已經30年左右沒有大型公共建設，相關單位近年也沒有辦出大案子，特偵組的存在就是去打該打的弊案，即便未來國民黨執政，也要讓公務員時刻謹惕，該辦就辦，也讓守法的公務員能放心依法行政；他還說，他也跟侯友宜說，司法及NCC等單位一定要獨立，如此制度可以確保黨內沒有違法的人，也才有機會一直執政下去。

吳宗憲分享，自己當檢察官時是依法辦理；當政務官時則有行政裁量權，靈活運用可讓行政更有效率；未來當民代，除政策推動更有力量，也能提供法制上的修改意見；推動重設特偵組是要讓國家未來30年能長治久安，而不是說把誰抓去關。

另外，有關「侯康配」民調提升，吳宗憲也說，現在選情是倒吃甘蔗、越來越好，其實大家之前都說，不管藍白合或不合，只要定下來什麼都好。至於民眾黨主席柯文哲之前說國民黨不分區有價碼，吳也駁斥，這弄錯了、是誤會，自己一毛錢都沒花，名單內所有人的保證金都是黨主席朱立倫出的，名單都很好，都會對國家有貢獻，相信黨也都有去認真思考人選。

各黨不分區名單持續引發討論，國民黨不分區立委提名人吳宗憲（右）今上午接受廣播專訪。圖／取自YouTube
各黨不分區名單持續引發討論，國民黨不分區立委提名人吳宗憲（右）今上午接受廣播專訪。圖／取自YouTube

國民黨不分區立委 特偵組 檢察官

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