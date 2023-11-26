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中日外長會談 外交部感謝日本重申台海和平穩定重要性
日本外相上川陽子與中國大陸外長王毅25日在韓國釜山舉行雙邊會談，上川重申台海和平穩定的重要，外交部表示，對於日本藉由與大陸會晤的場合，公開表達支持台海和平的立場，表達誠摯歡迎與感謝。
外交部指出，日本政府近期多次在國際場域，表達對台海情勢的關切與支持，包括11月7日的日英外長及防長2+2會談，11月17日日本首相岸田文雄，與中國大陸國家主席習近平在APEC領袖會議期間的雙邊會談，以及這次的日中外長會談，日方均重申台海和平的重要，展現對維持台海局勢穩定的高度重視。
外交部表示，台灣作為印太地區負責任的重要國家，在積極強化自我防衛能力的同時，也將持續深化與日本、美國及歐盟等理念相近國家的合作關係，共同維護印太地區的自由開放，及全球的和平穩定與繁榮。
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