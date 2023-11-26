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蕭美琴助選首站回花蓮 藍營：不受大軍壓境影響

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮立委傅崐萁（前排左）日前在縣長妻子徐榛蔚（前排左二）陪同下，到縣選委會辦理立委選舉登記，力求爭取連任。本報資料照
國民黨花蓮立委傅崐萁（前排左）日前在縣長妻子徐榛蔚（前排左二）陪同下，到縣選委會辦理立委選舉登記，力求爭取連任。本報資料照

前駐美代表蕭美琴上周返台，以民進黨副總統參選人身分投入大選，輔選首站今天回到深蹲10年的花蓮，為立委參選人張美慧站台，除了總統參選人賴清德外，陳建仁、游錫堃也來助選。國民黨花蓮縣黨部指出，大軍壓境只是一時，相信藍營深耕地方不會受太大影響，會持續努力直到勝利。

蕭美琴在後山深蹲10年，2016年獲選為花蓮立委，3年前因立委連任失利奉派駐美代表，如今民進黨總統參選人賴清德邀請她擔任副手。蕭美琴會選擇花蓮為助選第一站，除了曾任立委與深蹲外，還有過去張美慧的丈夫、花蓮市前市長田智宣生前的力挺，加上蕭曾擊敗藍營立委，希望喚起選民的記憶。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，蕭美琴回台成為副手，相信蕭在花蓮深耕及擔任駐美代表成績有目共睹，在政黨票、立委選情都是大加分。還有綠營人士說，過去蕭美琴爭取的花蓮建設，現在還在興建中，若未來張美慧勝選「雙美合體」，能繼續爭取中央重大建設與福祉，期盼與蕭美琴連線與合體造勢，能大力拉抬選情。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，「雙美合體」可以不是指人，蕭美琴在駐美時，推動讓台灣人吃美國萊豬，讓台灣向美國買破銅爛鐵武器，深不以為然。他批評「張美慧不要學新潮流攻擊藍營」，認為沒有必要，花蓮民風淳樸，「搞這麼辛辣的東西有必要嗎」，希望就政策與政見交鋒，還給地方乾淨的選舉。

民進黨副總統參選人蕭美琴（右）在花蓮擔任立委期間，與花蓮立委參選人張美慧互動不錯，今天雙美合體拉抬選情。本報資料照
民進黨副總統參選人蕭美琴（右）在花蓮擔任立委期間，與花蓮立委參選人張美慧互動不錯，今天雙美合體拉抬選情。本報資料照

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