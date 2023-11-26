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蔡正元指侯友宜得破連勝文防線…她曝蔣萬安應有這票數

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）與國民黨主席朱立倫（左）、台北市長蔣萬安（右）。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（中）與國民黨主席朱立倫（左）、台北市長蔣萬安（右）。圖／聯合報系資料照

2024大選倒數不到50天，前立委蔡正元臉書提到台北市對國民黨而言是相當指標性的地方，他指出，2014年連勝文的得票數超過60萬票，已成為國民黨的天花板防線。蔡說，侯友宜無疑要跨越60萬票的連勝文防線，但是一個巨大且困難的挑戰。

蔡提到，台北市60萬票已成為國民黨的天花板防線，儘管蔣萬安勝選都無法超越這防線的得票數。

不過國民黨大同士林立委參選人、議員游淑慧在底下留言表示，去年2022蔣萬安選的時候，是因為疫情，很多海外市民超過2年沒回國，導致台北市選舉人口只剩202萬人，游認為，要不然萬安應該有63萬票左右。

蔡正元在臉書分析，國民黨在台北市的得票數，雖然受到投票率的影響，得票率會起起伏伏，勝負率卻五敗一勝，所以台北市對國民黨而言是相當指標性的地方。但是有多少選民要支持國民黨，仍然是比較客觀實在的數字。

蔡認為，2024年總統選舉，國民黨在三腳督的狀況下，侯友宜能不能拿超過60萬票是一個很艱難的挑戰，因為2014年連勝文的得票數超過60萬票，已成為國民黨的天花板防線，此後丁守中 蔣萬安的得票數，都無法超越連勝文的得票數。只有韓國瑜在2020跨過去但還是敗選。

蔡正元分析，2024年侯友宜無疑地要跨越60萬票的連勝文防線，是一個巨大且困難的挑戰，畢竟賴清德不是陳時中，柯文哲也不是黃珊珊。蔡認為，侯友宜能不能成為蔣萬安就要挑戰連勝文防線。

游淑慧認為，2014年連勝文時，台北市選舉人數214.6萬，相差12萬人，這是非常大的人口數落差，要不然萬安應該有63萬票左右。

2024選舉 2024總統選舉

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